Na účet údajně chodily podezřelé platby, z nichž neplatil studium.
Německá Deutsche Bank zrušila synovi premiéra Roberta Fica, Michalovi Ficovi, jeho studentský účet a nahlásila ho úřadům pro podezření z praní špinavých peněz. Vyplývá to z uniklých interních dokumentů banky z mezinárodního projektu Inside Deutsche Bank, o nichž informoval český investigativní portál investigace.cz a Aktuality.sk.
Michal Fico si bezplatné studentské konto v Deutsche Bank otevřel v září 2015 před plánovaným ročním studiem v Mnichově (Munich Business School). Při kontrole v říjnu 2016 však analytici banky zjistili, že z něj neplatí nájem, školné ani běžné nákupy.
Podezřelé pohyby: Na účet pravidelně chodilo kolem 500 eur měsíčně, peníze na něm však jen ležely. Za více než rok z něj odešla jediná platba (352 eur) a dva výběry v hotovosti v Bratislavě (po 1 000 eur).
Podle zjištění investigace.cz vklady neposílali rodiče, ale tehdejší spolužáci Michala Fica z Ekonomické univerzity – Ján Hrinko (dnes státní tajemník na ministerstvu školství) a Nataša Čurillová (dnes manželka Michala Fica). Otec Nataši Čurillové, podnikatel Miloslav Čurilla, přitom působí ve vedení ružomberských papíren Mondi, kterým v tomto období vláda Roberta Fica řešila státní investiční pomoc.
Bankovní analytici označili aktivitu na účtu za nedůvěryhodnou, konto v roce 2016 uzavřeli a případ nahlásili příslušným orgánům jako podezření z praní špinavých peněz.