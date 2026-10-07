Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci 🛹

Změna, která je vidět hned na první pohled. 🛼 Místo staré silnice teď v pražském parku vznikl prostor, kde se potkávají děti, skejťáci i lidi, kteří si sem přišli jen tak sednout a pokecat. Už jsi nové Sady Bratří Čapků navštívil*a?
dnes 7. října 2026 v 7:45
Čas čtení 0:00
Sady Bratří Čapků
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
Zdroj: UU STUDIO
1 / 9
Stačí jedna reklama a můžeš pokračovat ve čtení
Máš již členství?Přihlásit se
Získat členstvíREFRESHER+