Sady Bratří Čapků
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dnes 7. října 2026 v 7:45
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Sady Bratří Čapků

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Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
Tudy dřív vedla silnice, teď tu jezdí skejťáci Zdroj: UU STUDIO
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Změna, která je vidět hned na první pohled. 🛼 Místo staré silnice teď v pražském parku vznikl prostor, kde se potkávají děti, skejťáci i lidi, kteří si sem přišli jen tak sednout a pokecat. Už jsi nové Sady Bratří Čapků navštívil*a?

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