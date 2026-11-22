Nezodpovědný a nebezpečný čin natočili v Mutěnicicích. Svědkyně trápení psa hned zasáhla, podle autorů videa se jí ale dostalo „spršky nadávek“. Byl podán podnět na Krajskou veterinární správu i policii.
Lucie Novotná
dnes 22. listopadu 2026 v 13:59
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Nebezpečné chování ke psu v Mutěnicích. Majitel zvíře táhnul na vodítku z okýnka jedoucího auta
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