Deset let po referendu o brexitu přichází výrazné změny vztahů mezi Bruselem a Londýnem, z nichž mohou těžit i Češi a Češky.
Představitelé Evropské unie a Spojeného království se v pátek 20. listopadu těsně před bruselským summitem shodli na sérii kroků, které mají obě strany opět sblížit. Podle informací diplomatů, na které se odvolávají agentury DPA a TASR, však spuštění těchto novinek do praxe závisí na jednom klíčovém bodu, a to, že obě strany musí nejprve uzavřít dohodu o nižším školném pro občany a občanky EU.
Levnější studium, snazší cestování
Po odchodu Británie z EU noví studenti a studentky z členských zemí EU platí na tamních vysokých školách výrazně vyšší poplatky než britští vrstevníci*vrstevnice. To vedlo k prudkému úbytku Evropanů na britských univerzitách, což podle evropských diplomatů dlouhodobě narušuje vzájemné vazby. Brusel a Londýn si proto dali šestiměsíční lhůtu na to, aby podmínky školného vyjednali.
Už nyní však na summitu padla dohoda o výrazném usnadnění cestování pro mladou generaci. Nový mechanismus umožní každý rok sto tisícům mladých lidí z EU a stejnému počtu Britů a Britek dočasně vycestovat do partnerské země za prací nebo studiem. Dosud jim v tom bránily přísné vízové povinnosti spojené s vysokými finančními náklady.
Jednodušší obchod s potravinami
Změny se dotknou také ekonomiky a životního prostředí. Od března 2028 má odpadnout povinnost předkládat certifikáty a absolvovat hraniční kontroly při obchodování s řadou rostlinných a živočišných potravin.
Londýn se výměnou za tento ústupek zaváže řídit se evropskými standardy, což mu však na druhé straně svazuje ruce při vyjednávání vlastních obchodních smluv se zeměmi mimo Evropu, například se Spojenými státy. Kromě toho chtějí Brusel a Londýn propojit své systémy obchodování s emisemi, v nichž si firmy kupují a prodávají povolenky na vypouštění skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý.
Británie odchodu z EU lituje
Velká Británie opustila Evropskou unii na začátku roku 2020 po 47 letech členství, o rok později odešla také z jednotného trhu a celní unie. Přestože v referendu v roce 2016 zvítězili zastánci a zastánkyně brexitu jen s velmi těsným rozdílem, současné průzkumy veřejného mínění ukazují, že výrazná většina Britů a Britek by dnes odchod z EU nejraději zvrátila. Navzdory rozchodu zůstává Spojené království jedním z hlavních obchodních partnerů EU a blízkým spojencem při podpoře Ukrajiny.