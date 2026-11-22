Severoatlantická aliance stojí pevně za svým východním křídlem.
Generální tajemník NATO Mark Rutte v sobotu během návštěvy Varšavy slíbil, že Severoatlantická aliance bude bránit každý centimetr polského území. Informovala o tom agentura PAP, píše TASR.
Rutte se v hlavním městě Polska vyjádřil také k narušení vzdušného prostoru země ze strany Ruska, ke kterému došlo v noci ze čtvrtka na pátek.
Označil to za nebezpečný incident a potvrdil, že v souvislosti s ním udržuje úzký kontakt s polským premiérem Donaldem Tuskem i prezidentem Karolem Nawrockým. Generální tajemník nazval Polsko věrným spojencem. Podle jeho slov zůstává prozatím prioritou zjistit, co přesně se stalo.
Armáda prověřuje trosky, velení připravuje úpravu obrany
Dodal, že nejvyšší velitel spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR) americký generál Alexus Grynkewich přijme všechna potřebná opatření k identifikaci konkrétních hrozeb pro odstrašovací a obranné systémy aliance a v případě potřeby provede příslušné změny.
Na otázku, zda by se podobná narušení mohla zopakovat, Rutte odpověděl, že ačkoli nemůže nic definitivně předpovědět, může pevně zaručit, že NATO je připraveno chránit každý centimetr polského území.
Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz po pátečním narušení vzdušného prostoru země uvedl, že na třech různých místech v jihovýchodním Polsku byly nalezeny trosky. Podle vojenských analýz šlo ve dvou případech o rakety, zatímco třetí objekt byl s největší pravděpodobností proudový dron. Incidenty si nevyžádaly žádné oběti a nezpůsobily ani škody na kritické infrastruktuře.