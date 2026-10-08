ANKETA: „V Tokiu se mi líbilo víc.“ Zeptali jsme se mladých, jak se jim žije v nejlepším kraji Česka
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Michaela Lišková
dnes 8. října 2026 v 17:00
Čas čtení 0:41

ANKETA: „V Tokiu se mi líbilo víc.“ Zeptali jsme se mladých, jak se jim žije v nejlepším kraji Česka

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České Budějovice jsou studentské město, za dva roky budou Evropským hlavním městem kultury. A Jihočeský kraj byl loni vyhlášen jako nejlepší místo pro život. Ale žije se tu mladým lidem opravdu tak dobře a půjdou k volbám? Zeptali jsme se jich.

„Kam jinam jít. Budějovice jsou lepší než Praha, tam se mi nelíbilo,“ popsala Anička. Souhlasil s ní i Lukáš, podle kterého je hlavní výhodou Jihočeského kraje hlavně hezká příroda. „Určitě je to nejlepší místo k žití, bydlí tu poměrně málo lidí na to, jak je Jihočeský kraj rozlehlý,“ vysvětlil.

Někteří mladí lidé měli ale jiný názor. „Znám určitě lepší místa k žití, ale je to tu fajn, nestěžuju si. Byl jsem ale třeba v Tokiu a tam se mi líbilo víc,“ uvedl Augustín a dodal, že třeba v Praze jsou podle něj lepší příležitosti ke studiu.

27. září 2026 v 17:10 Čas čtení 1:13 ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích ANKETA: Jak se žije mladým lidem v Praze a co jim na městě vadí? Ptali jsme se v ulicích

I nejlepší místo na život má ale svoje problémy. Budějovičáci si nejvíc stěžovali na nový systém městské hromadné dopravy Idesku. „Sorry, ale to za mě úplně jako pohnojili,“ uvedl David. Mladí lidé zmiňovali také drahé ceny nájemních bytů nebo nedostatek cyklostezek.

„Ke komunálním volbám půjdu, těším se na to už od 15. Nechtěl bych zmeškat ani jedny,“ doplnil David. Ne všichni se ale na volby těší. „Nevolím. Chci, aby bylo po mým. Nikdy jsem nevolil,“ popsal Michal.

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