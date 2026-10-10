Hitler před lety porazil Lenina, teď vyhrál Hitler Mussolini. Peru má dalšího starostu s bizarním jménem

V peruánských Andách vyhrál místní volby muž jménem Hitler Mussolini Simeón Flores. Získal pouhých 229 hlasů. Jde už o třetího politika se jménem Hitler, kterého Peruánci zvolili do veřejné funkce.
Hitler Mussolini Simeón Flores vyhrál volby v horském okrese Queropalca ve středním Peru. Pětačtyřicetiletý politik kandidoval za stranu Ahora Nación a získal 229 hlasů, tedy 34,54 procenta platných hlasů. Svého největšího soupeře porazil o pouhých 25 hlasů, informuje BBC.
Nový starosta zaujal světová média hlavně kvůli svému jménu, které odkazuje na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a italského fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Podle peruánského webu Perú21 ale neexistují důkazy, že by měl politik k jejich ideologii nějaký vztah. Sám se ke svému volebnímu vítězství zatím nevyjádřil.
Peru nemá svého Hitlera poprvé
Nejde přitom o prvního Hitlera v peruánské politice. V roce 2021 lidé zvolili do Kongresu chirurga Hitlera Saavedru Casternoqua, který o tři roky později zemřel. Už v roce 2018 zase vyhrál komunální volby Hitler Guesclin Alba Sánchez. Ten porazil kandidáta jménem Lenin Vladimir Rodríguez Valverde a proslavil se heslem „Já jsem ten hodný Hitler“.
Podobné bizarní jména se objevují i v dalších zemích. V Namibii například opakovaně vyhrál místní volby Adolf Hitler Uunona, který si později nechal prostřední jméno úředně odstranit. Politika se jménem Hitler měly taky Brazílie, Indie nebo Indonésie.