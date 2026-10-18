Říjen se přehoupl do své druhé poloviny a podzim nám ukáže svou proměnlivou tvář. Zatímco v noci teploty klesnou až pod nulu, další den se můžeme těšit na maxima kolem 18 stupňů. Přinášíme ti detailní předpověď den po dni na celý týden.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal předpověď na následující týden. Podívej se, jaké počasí nás čeká:
V neděli jsme se probudili do zataženého dne, v západní polovině Čech místy i se slabým deštěm nebo mrholením a ranními mlhami. Spoiler: o moc lepší to během týdne nebude. Přes den si užijeme teploty až do 18 stupňů, na západě ale jen do 13 stupňů a v tisíci metrech na horách se ručička teploměru zastaví na zhruba 10 stupních.
Začátek týdne přinese noční mrazíky
Noc z neděle na pondělí bude podle meteorologů jasná až polojasná, na severu země se postupně začne zatahovat a zejména na horách i slabě pršet nebo mrholit. Teploty klesnou na sedm až dva stupně, při uklidnění větru bude kolem nuly. Ráno se dost možná probudíme do mlhy, která může vydržet i přes dopoledne. Přes den se pak oteplí na 10 až 14 stupňů, v tisíci metrech na horách očekávej teplotu kolem sedmi stupňů.
Úterý přinese ještě více oblačnosti, ojediněle i přeháňky, ráno mlha nebo nízká oblačnost. V noci se při malé oblačnosti a uklidnění větru ochladí až na minus dva stupně, jinak bude teplota v rozmezí od pěti stupňů do nuly. Nejvyšší denní teploty pak dosáhnou devíti až 14 stupňů, ojediněle až 16 stupňů. Přes den bude foukat slabý, postupně místy mírný jihovýchodní až východní vítr rychlostí tři až sedm metrů za sekundu.
Nejtepleji bude ve středu
Polovina pracovního týdne nepřinese žádnou velkou změnu, i na středu meteorologové z ČHMÚ předpovídají oblačno až polojasno s lokálními ranními mlhami. Měli bychom se ale dočkat mírného oteplení. Během dne se od jihozápadu zatáhne a na většině Česka se vyskytne déšť nebo přeháňky, spadne až 10 milimetrů srážek. V noci nás opět čekají teploty od 12 do sedmi stupňů, při uklidnění větru může být hlavně v západní polovině Čech ještě o trochu chladněji.
Přes den nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů, tedy bude nejtepleji za celý týden. Západní polovina Čech ovšem zůstane chladnější, tam očekávej jen kolem 12 stupňů. Po celý den bude foukat slabý, hlavně ve východní polovině území místy mírný vítr rychlostí tři až sedm metrů za sekundu.
Noc ze středy na čtvrtek bude zatažená a na většině území s deštěm. Teploty klesnou na 10 až šest stupňů, na východě bude kolem 12 stupňů. Přes den se připrav na devět až 13 stupňů s tím, že na východě bude opět mírně tepleji, a to až 15 stupňů. Může napršet až 15 milimetrů srážek a během dne bude foukat slabý, místy mírný vítr ze západních směrů o rychlosti dva až šest metrů za sekundu.
Jak bude o víkendu?
Na období od pátku do neděle meteorologové předpovídají oblačno až polojasno, zpočátku místy, postupně jen ojediněle s přeháňkami. Mohou se podle nich vyskytnout také mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty o víkendu klesnou na sedm až dva stupně, při malé oblačnosti dokonce až na nulu. Přes den nás čeká 10 až 15 stupňů.