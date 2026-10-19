Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci

Policie na Kolínsku zadržela samozvaného léčitele, který si říkal Guru Leonines. Podle výpovědí klientek je měl pod záminkou alternativní léčby sexuálně zneužívat. Při seancích měly hrát roli také drogy.
Policisté v pátek v noci zasahovali na odlehlé usedlosti na Kolínsku, kde zadrželi muže vystupujícího pod jménem Guru Leonines. Podle informací CNN Prima NEWS, jejíž reportérka případ delší dobu mapovala, měl muž pod záminkou alternativní léčby sexuálně zneužívat své klientky.
Petr C., který se prezentoval jako léčitel, ženám nabízel takzvanou terapii bolestí, při které se zaměřoval hlavně na jejich intimní partie. Tvrdil, že jim dokáže pomoci třeba s traumaty z minulosti. Reportérce CNN Prima NEWS při telefonickém rozhovoru řekl, že jeho rukama prošly skoro dva tisíce lidí, převážně žen.
Sexuální násilí a drogy
Podle výpovědí klientek mělo při seancích docházet k sexuálnímu násilí spojenému s užíváním drog. O těch mluvil i samotný léčitel. Tvrdil, že údajná medicína dokáže rozšířit vědomí a posílit intuici.
Policie muže překvapila přímo při jedné ze seancí. Do akce se zapojily desítky policistů včetně zásahové jednotky. Podle zdrojů CNN Prima NEWS zadrželi také jeho bratra, který se měl na podávání drog podílet.
Policie zatím nezveřejnila podrobnosti k vyšetřování ani informace o případném obvinění. K případu by se měla blíže vyjádřit v následujících dnech.