„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
0
0
0
Michaela Lišková
dnes 19. října 2026 v 16:30
Čas čtení 0:48

„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Jednání evropských lídrů o migraci se změnilo v ostrou hádku. Premiér Andrej Babiš mluvil o obraně evropské civilizace a kritizoval přístup Španělska. Podle diplomatů byla debata nedůstojná.

Andrej Babiš na setkání Evropské rady
Andrej Babiš na setkání Evropské rady Zdroj: Facebook/Andrej Babiš

Páteční summit Evropské unie provázely ostré spory o migraci. Podle diplomatických zdrojů, které citoval server Politico prostřednictvím ČTK, byla více než dvouhodinová debata vyhrocená a nepříjemná. Výrazně v ní vystupovali český premiér Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksen, kteří podle diplomatů spojovali migrační politiku s „obranou evropské civilizace“.

Spor se týkal hlavně návrhu na zpřísnění migrační politiky. Skupina států vedená Itálií a Dánskem chtěla, aby Evropská komise dala členským zemím větší pravomoci při odmítání žádostí o azyl a boji proti nelegální migraci. Návrh podle diplomatů podpořilo více než 12 států, proti se ale postavily Francie, Lucembursko a Španělsko.

14. října 2026 v 14:23 Čas čtení 0:59 Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz

Právě se španělským premiérem Pedrem Sánchezem se Babiš, jak sám uvedl, výrazně střetl. „Někteří lídři, když to možná přeženu, mají tendenci spíš preferovat migranty než vlastní občany, možná proto, aby je zvolili,“ prohlásil český premiér po jednání.

Podle jednoho z diplomatů byla diskuse natolik vyhrocená, že ji měl předseda Evropské rady António Costa ukončit. Jiný diplomat ji naopak označil za potřebnou, protože podle něj odrážela skutečné obavy voličů.

Lídři nakonec společné závěry schválili, ale pasáže o migraci výrazně zkrátili. Z textu třeba zmizely výzvy k účinnějšímu vracení migrantů nebo důslednější ochraně vnějších hranic EU. Evropská rada se k tématu vrátí na některém z příštích jednání.

14. října 2026 v 11:45 Čas čtení 1:09 Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum Podpora hnutí ANO výrazně klesá, ukazuje další průzkum
13. října 2026 v 11:00 Čas čtení 0:44 Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
18. října 2026 v 13:23 Čas čtení 1:25 Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Facebook/Andrej Babiš
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Andrej Babiš
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
dnes v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
dnes v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
dnes v 16:30
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
dnes v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
před 2 dny
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
dnes v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
13. 10. 2026 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 3 dny
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
před 2 dny
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Lifestyle news
Apu is back! Simpsonovi našli nového dabéra, oblíbený prodavač po devíti letech znovu promluvil
dnes v 14:00
Rockstar přitvrzuje. V rámci kampaně pro vydání GTA VI poslal do ulic reálného Miami auta ze hry
dnes v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:35 6
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT
včera v 07:25
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje
před 2 dny
První přišla o lásku svého života a druhá se vypořádává se šikanou. Streamovací platformě kralují dva silné příběhy
před 2 dny
Čtvrté křídlo našlo svou Violet a Xadena. Fantasy hit míří na obrazovky
před 3 dny
Česko Všechno
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
dnes v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Policie na Kolínsku zadržela samozvaného léčitele, který si říkal Guru Leonines. Podle výpovědí klientek je měl pod záminkou alternativní léčby sexuálně zneužívat. Při seancích měly hrát roli také drogy.
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
před 3 dny
Endometriózou trpí každá desátá žena. Nemocnice v Příbrami rozšiřuje léčbu, pomáhat má i robot
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
před 2 dny
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
dnes v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
dnes v 13:00
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
před 3 dny
„Dáváme dětem helmy na kolo, ale jinak je necháváme na minovém poli.“ Odborníci varují před šikanou kvůli vzhledu
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
11. 10. 2026 7:00
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“
Politika Všechno
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
15. 10. 2026 16:00
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
před 3 dny
Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka
14. 10. 2026 17:30
Kdo je Katie Zacharia
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
15. 10. 2026 7:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
dnes v 15:30
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
dnes v 15:30
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
dnes v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
dnes v 13:00
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii
dnes v 11:30
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii
Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
před 2 dny
Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
Více