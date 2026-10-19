„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci

Jednání evropských lídrů o migraci se změnilo v ostrou hádku. Premiér Andrej Babiš mluvil o obraně evropské civilizace a kritizoval přístup Španělska. Podle diplomatů byla debata nedůstojná.
Páteční summit Evropské unie provázely ostré spory o migraci. Podle diplomatických zdrojů, které citoval server Politico prostřednictvím ČTK, byla více než dvouhodinová debata vyhrocená a nepříjemná. Výrazně v ní vystupovali český premiér Andrej Babiš a dánská premiérka Mette Frederiksen, kteří podle diplomatů spojovali migrační politiku s „obranou evropské civilizace“.
Spor se týkal hlavně návrhu na zpřísnění migrační politiky. Skupina států vedená Itálií a Dánskem chtěla, aby Evropská komise dala členským zemím větší pravomoci při odmítání žádostí o azyl a boji proti nelegální migraci. Návrh podle diplomatů podpořilo více než 12 států, proti se ale postavily Francie, Lucembursko a Španělsko.
Právě se španělským premiérem Pedrem Sánchezem se Babiš, jak sám uvedl, výrazně střetl. „Někteří lídři, když to možná přeženu, mají tendenci spíš preferovat migranty než vlastní občany, možná proto, aby je zvolili,“ prohlásil český premiér po jednání.
Podle jednoho z diplomatů byla diskuse natolik vyhrocená, že ji měl předseda Evropské rady António Costa ukončit. Jiný diplomat ji naopak označil za potřebnou, protože podle něj odrážela skutečné obavy voličů.
Lídři nakonec společné závěry schválili, ale pasáže o migraci výrazně zkrátili. Z textu třeba zmizely výzvy k účinnějšímu vracení migrantů nebo důslednější ochraně vnějších hranic EU. Evropská rada se k tématu vrátí na některém z příštích jednání.