Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných

Pomáhají druhým, upozorňují na společenské problémy nebo přicházejí s vlastními projekty. Na letošní Ceny Jana Opletala získalo nominaci 112 mladých lidí. Kdo mezi nimi je a čemu se věnují?
Studentská komora Rady vysokých škol a spolek Díky, že můžem představily letošní nominace na Ceny Jana Opletala. Ocenění každoročně vyzdvihuje mladé lidi, kteří se snaží měnit své okolí k lepšímu. Letos organizátorům přišlo celkem 126 nominací na 112 osobností. Ceny se udělují ve třech kategoriích: středoškoláci, vysokoškoláci a osobnosti do 30 let.
„Za každou nominací stojí konkrétní člověk, který se rozhodl věnovat svůj čas a energii něčemu, co přesahuje jeho vlastní zájmy,“ uvedla Nikola Micajová ze spolku Díky, že můžem. Podle ní nominace ukazují, že i jednotlivci mohou mít skutečný dopad na společnost.
Od dezinformací až po pomoc dětem
Mezi nominovanými středoškoláky je třeba Ela Doležalová z Pardubic, která zkoumala, jak děti rozpoznávají dezinformace. Vytvořila projekt Dezinfera, na který navazuje aplikací Sentryla. Další nominovaná, Alexandra Rydvalová z pražského PORGu se už na střední škole zapojila do výzkumu neuropatické bolesti v Akademii věd a pravidelně navštěvuje onkologické pacienty.
V kategorii vysokoškoláků získal nominaci třeba Leoš Svoboda, spoluzakladatel spolku OUTCASTED. Ten organizuje tábory pro děti z dětských domovů a pomáhá jim i mimo prázdniny. Starší účastníci se navíc mohou zapojit jako instruktoři a získat první pracovní zkušenosti. Adriana Bromová z ČVUT zase upozorňuje na duševní zdraví. Vydala básnickou sbírku inspirovanou vlastní zkušeností a zajímá se o využití umělé inteligence při včasném rozpoznávání psychických obtíží.
Mezi nominovanými je také Patrik Michálek, který se podílel na projektu NEZÁJEM. Ten se snaží mladým lidem přiblížit komunální politiku a letos uspořádal debaty ve všech krajských městech a vytvořil mapu mladých kandidátů i volební kalkulačku.
Vlastní zkušenost proměnili v pomoc ostatním
V kategorii osobností do 30 let najdeš Lindu Cichru Pacourkovou, zakladatelku projektu Život s Béďou. Prostřednictvím něj sdílí zkušenosti s Bechtěrevovou nemocí a pomáhá lidem s chronickými onemocněními. Nominaci získal také Jakub Gloza, který už jako dítě začal organizovat akce pro své vrstevníky. Později založil nadační fond Zážitky dětem, který pomáhá dětem se zdravotním nebo jiným znevýhodněním dostat se ke kulturním a sportovním aktivitám.
Lukáš Mikulecký zase usiluje o vznik veřejně financované sociální sítě, která by nabízela alternativu ke komerčním platformám a měla transparentnější algoritmy. Tereza Mádle, která žije v Kodani, dobrovolně pomáhá mladým lidem bez domova s hledáním práce, přípravou životopisů a pracovními pohovory.
Ceny Jana Opletala se udělují od roku 2004 a nesou jméno studenta medicíny, který zemřel po zranění při protinacistické demonstraci v roce 1939. Jeho pohřeb se stal jedním ze symbolů studentského odporu proti nacistické okupaci. Více informací o ocenění najdeš na webu Cen Jana Opletala.