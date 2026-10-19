Kromě Francie se protesty konají i v Itálii
1
1
0
dnes 19. října 2026 v 11:30
Čas čtení 0:00

Kromě Francie se protesty konají i v Itálii

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii Zdroj: INSTAGRAM/LILJUPITERR
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii Zdroj: X/NEXTA_TV
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii Zdroj: X/NEXTA_TV
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii Zdroj: X/MAKS_NAFO_FELLA
1 / 4

🇫🇷🇮🇹 Statisíce lidí v ulicích, stovky zatčených a rostoucí napětí. Francii a Itálii zasáhly rozsáhlé protesty. Co za nimi stojí?

Ve Francii lidé kritizují rostoucí životní náklady, nízké mzdy i stav školství a podle odhadů se sobotních demonstrací zúčastnilo 550 až 800 tisíc lidí. Francouzské úřady nahlásily zhruba 400 zadržených a 60 zraněných policistů. V Itálii lidé začali protestovat kvůli drahému bydlení a stavu veřejných služeb.

Většina demonstrací ale byla pokojná, násilností se dopouštěla jen malá část protestujících.

Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
dnes v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
před hodinou
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
před 2 dny
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
před 2 dny
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
dnes v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
včera v 11:05
PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přicházejí noční mrazíky i velké teplotní výkyvy. Co nás čeká příští týden?
PŘEDPOVĚĎ: Do Česka přicházejí noční mrazíky i velké teplotní výkyvy. Co nás čeká příští týden?
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
13. 10. 2026 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
před 3 dny
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
2
12. 10. 2026 16:50
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
V Praze vzniká petice za liberální koalici. Signatářstvo nechce ODS
Lifestyle news
Apu is back! Simpsonovi našli nového dabéra, oblíbený prodavač po devíti letech znovu promluvil
před 2 hodinami
Rockstar přitvrzuje. V rámci kampaně pro vydání GTA VI poslal do ulic reálného Miami auta ze hry
dnes v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
dnes v 07:35 4
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 měst s nejlepší veřejnou dopravou na světě. V jednom z nich tě sveze SMRT
včera v 07:25
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor uprostřed a kašle na obrovské displeje
před 2 dny
První přišla o lásku svého života a druhá se vypořádává se šikanou. Streamovací platformě kralují dva silné příběhy
před 2 dny
Čtvrté křídlo našlo svou Violet a Xadena. Fantasy hit míří na obrazovky
před 3 dny
Tvrdý pop s prvky nu-metalu? SEBASTIAN a Ben Cristovao představují novinku Chemie
před 3 dny
Nová porota MasterChefa odhalena. Přichází kompletně nová trojice
před 3 dny
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
15. 10. 2026 7:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
Teenager utrpěl četné zlomeniny, popáleniny i poranění mozku a nadále zůstává hospitalizován ve vážném stavu.
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
před 35 minutami
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
včera v 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
před 2 dny
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Francii zachvátily nepokoje: Historická radnice skončila v plamenech, policie hlásí 1 200 zatčených
včera v 10:00
Francii zachvátily nepokoje: Historická radnice skončila v plamenech, policie hlásí 1 200 zatčených
Politika Všechno
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
15. 10. 2026 16:00
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
dnes v 10:10
Putin navrhl Trumpovi a Si Ťin-pchingovi společná jednání o Ukrajině. Setkání by se mohlo uskutečnit už v listopadu
před 3 dny
Kolik stojí odskočit si z dovolené k volbám? Pavel zveřejnil účet za lety do Maroka
Zahraničí Všechno
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
15. 10. 2026 7:45
Medvěd napadl teenagera. Život mu zachránila neuvěřitelná náhoda
před 35 minutami
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
včera v 16:05
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Ekonomika Všechno
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení
1
11. 10. 2026 7:00
Právník a ekonom Jiří Peťura: „Doba lehkých peněz v solárech skončila. Pozemek a připojení už nestačí“

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
před 34 minutami
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
před hodinou
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
před 3 hodinami
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii
dnes v 11:30
Kromě Francie se protesty konají i v Itálii
Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
před 2 dny
Senátní volby 2026: Drtivá porážka ANO. Podívej se, jak dopadlo druhé kolo voleb do Senátu
Více