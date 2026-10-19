🇫🇷🇮🇹 Statisíce lidí v ulicích, stovky zatčených a rostoucí napětí. Francii a Itálii zasáhly rozsáhlé protesty. Co za nimi stojí?
Ve Francii lidé kritizují rostoucí životní náklady, nízké mzdy i stav školství a podle odhadů se sobotních demonstrací zúčastnilo 550 až 800 tisíc lidí. Francouzské úřady nahlásily zhruba 400 zadržených a 60 zraněných policistů. V Itálii lidé začali protestovat kvůli drahému bydlení a stavu veřejných služeb.
Většina demonstrací ale byla pokojná, násilností se dopouštěla jen malá část protestujících.