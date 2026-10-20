Díky, že můžem představuje program Korza Národní k 37. výročí sametové revoluce. Co zažiješ letos?

K oslavám výročí sametové revoluce už pro mnohé neodmyslitelně patří Korzo Národní. Čekají tě tu debaty, podcasty, výstavy i divadlo.
Spolek Díky, že můžem představuje program Korza Národní k 37. výročí sametové revoluce. Návštěvnictvu nabídne Modlitbu pro Martu v novém kabátě i akrobacii na Tančícím domě. Demokracie není samozřejmost a stojí na každém z nás. S tímto poselstvím se 17. listopadu vrátí na pražskou Národní třídu oblíbená oslava svobody Korzo Národní. Spolek Díky, že můžem představuje kompletní program, který letos nabídne rekordních více než 160 bodů, a to od koncertů a debat přes divadlo na balkóně až po akrobacii v ulicích.
Letošní motto „Nezůstávejme stranou. Demokracie stojí na každém z nás“ vyzývá k osobní odpovědnosti. „Důvěra v české společnosti dlouhodobě klesá a ve světě kolem nás sledujeme ohrožení demokracie. Demokracie je křehká. Právě teď je důležité nebýt stranou a zajímat se,“ vysvětluje hlavní myšlenku Bára Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem.
Modlitba pro Martu poprvé jako divadelní zážitek
Nejvýraznější okamžik oslav proběhne tradičně v 17:11, kdy z balkonu Paláce Metro zazní ikonická skladba Modlitba pro Martu. Tentokrát ale nepůjde o samostatné vystoupení, jelikož se píseň stane vyvrcholením divadelní premiéry DŮM VŠECH, která odstartuje v 17:00. Pokud se nedostaneš přímo pod balkon, dění bude možné sledovat na velkoplošných obrazovkách v ulici nebo v přímém přenosu.
V průběhu dne nebude chybět ani státní hymna ve 13:00 nebo oblíbený benefiční Sametový brunch přímo na ulici.
10:00–13:00 | Sametový brunch na ulici
10:00–20:00 | participativní instalace Budoucnost naděje
12:30–13:00 | čtení Matěje Skalického z připravované knihy Extrém (Matěj Skalický, Jan
Charvát)
13:00 | Zpěv státní hymny v podání členů Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu
13:45–14:30 | Markéta Foukalová a Martin Brunner: ZÁBRANA
13:30–14:30 | Tančírna: normalizační pop music (Václav Kopta & DekaDance)
14:30–15:15 | Podcast Rodinné sítě: Náhradka. Cesta k rodině i záchranná síť?
14:30–15:30 | Přepište dějiny & Zrnění: První svobodné… a co bylo po nich
15:30–16:15 | Ztraceni v překladu – mezigenerační dialog vietnamské komunity
15:30–16:00 | Quang Luong: Váš první vietnamský soused
17:00 | Window performance DŮM VŠECH
17:11 | Zpěv Modlitby pro Martu
17:45–18:45 | F-Talk (Díky, že můžem): Opustit fakta znamená opustit svobody
19:00–19:45 | Condurango
Havlův odkaz, vietnamská komunita a sportovní ikona
Programové linie letošního ročníku reagují na tři klíčová výročí. Prvním z nich je výročí 90 let od narození Václava Havla. V Paláci Platýz vyroste tradiční Obývák Václava Havla s podtitulem „Pro Vaška“. Texty věnované prvnímu českému prezidentovi budou číst například Vojtěch Vondráček nebo Taťjana Medvecká. Letos připadá 70 let vietnamské komunity v Česku. Třígenerační debata Ztraceni v překladu i přednášky přiblíží, jak se v Česku žije třetí nejpočetnější skupině cizinců. A letošní Korzo se bude zaobírat i 10 lety od úmrtí Věry Čáslavské. Téma propojení sportu a politiky rozebere speciální přednáška ve Vzdělávací tramvaji i živé natáčení podcastu Outsider.
Týden svobody rozhýbe i Tančící dům
Samotnému 17. listopadu bude předcházet Týden svobody od 11. do 17. listopadu, do kterého se zapojí na 90 organizací po celém Česku i v zahraničí.
Jedním z nejatraktivnějších vizuálních zážitků bude 15. listopadu v 18:00 akrobatická a světelná show Demokracie v pohybu. Vzdušná akrobacie v kombinaci s light designem doslova rozhýbe statickou část pražského Tančícího domu.
Program mimo Prahu
Pokud nežiješ v Praze a ani se sem nechystáš, oslavy výročí sametové revoluce můžeš navštívit i napříč republikou. V Chomutově proběhne projekce dokumentu Tady Havel, slyšíte mě? Další program přiblíží příběhy odvahy a odporu proti totalitě i současné společenské výzvy. V Brně například Moravská galerie zahájí výstavu Demokratická revoluce objektivem Dagmar Hochové, v Liberci uvede Naivní divadlo inscenaci Kterak měl Masaryk zase jednou pravdu, na kterou naváže beseda o pravdě a svobodě. Do dalších měst se vrátí oblíbené pub kvízy za svobodu. Díky zapojení Českých center se oslavy poprvé rozšíří také za hranice Česka, například do Vídně, Bruselu a Haagu.
Kompletní harmonogram a podrobnosti o jednotlivých scénách najdeš na oficiálním webu Korzo Národní.