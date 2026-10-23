Petr Pavel je podle The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině
0
0
0
Tereza Kopecká
dnes 23. října 2026 v 10:55
Čas čtení 2:11

Petr Pavel je podle The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Petr Pavel je podle The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině
Zdroj: Facebook / Petr Pavel

Český prezident Petr Pavel je podle serveru The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině. Seznam kandidátů byl sestaven v souvislosti s obavami, že Donald Trump již nezastupuje nejlepší zájmy kontinentu.

Mezi evropskými leadry se vybírají potenciální vyjednavači, kteří by se měli postavit Vladimíru Putinovi při jednáních o ukončení války na Ukrajině. Diplomatické zdroje sdělily deníku The Telegraph, že již došlo k oslovení možných kandidátů a kandidátek na tuto roli. Měl by mezi nimi být i český prezident a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel.

Jako další kandidáti na tuto pozici byli zmiňováni italská premiérka Giorgia Meloni, finský prezident Alexander Stubb společně s dánskou premiérou Mette Frederiksen a norským premiérem Jonasem Gahr Størem.

V Evropě v posledních týdnech roste potřeba vybrat vlastní zástupce pro mírová jednání. Sílí totiž obava, že Donald Trump již nehájí zájmy kontinentu. „Evropa si uvědomila, že nejprve je třeba dosáhnout shody na tom, že s Rusy musíme vyjednávat,“ uvedl pro The Telegraph zdroj obeznámený s diskusemi týkajícími se výběru vyjednavače. „Zadruhé je třeba dosáhnout shody na tom, jaká má být tato pozice.“

Snaha Evropy o větší zapojení do jednání mezi Kyjevem a Moskvou byla podnícena více než rokem neúspěšného zprostředkování ze strany USA. Pokusy Donalda Trumpa o zprostředkování mírové dohody se do značné míry zastavily kvůli Putinovu odmítnutí upustit od svých maximalistických územních požadavků na Ukrajině.

Proč právě Petr Pavel?

Podle zdrojů zmíněného britského webu má český prezident pro roli hlavního evropského vyjednavače skvělé předpoklady. Jako bývalý šéf vojenského výboru NATO má totiž bohaté zkušenosti s jednáním s Rusy na vojenské úrovni. Informace si v noci na pátek všímala zejména ruská média včetně státní agentury TASS.

22. října 2026 v 10:00 Čas čtení 3:45 Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku

Český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, jejíž součástí je i The Telegraph, zmínil, že Evropa si musí určit člověka, nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu. Dodal, že podle něj nemusí jít nutně o představitele EU nebo NATO, ale zkrátka o lídry, kteří od ostatních získají mandát k jednání. Řekl také, že Putin podle něj Evropskou unii jako autoritu ignoruje. „Nechce mluvit s Ursulou von der Leyenovou, nemluví s Kajou Kallasovou. Přestal komunikovat i s ostatními evropskými lídry, včetně Emmanuela Macrona,“ řekl český prezident s odkazem na předsedkyni Evropské komise, šéfku unijní diplomacie a na francouzského prezidenta.

Pavel se domnívá, že je načase zahájit s Putinem seriózní jednání o snížení napětí v době, kdy sílí obavy z vypuknutí otevřeného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Západem. Český prezident navrhuje nabídnout Putinovi „nějakou sladkost,“ například obnovení obchodu a spolupráce, což je podle něj pro Rusko lákavé. Protiruské sankce by se podle něj pak daly uvolnit jen s podmínkou, že Rusko bude opět respektovaným partnerem, tedy že se dohodne na příměří a mírových jednáních.

Jednání USA a Ruska

Steve Witkoff, zvláštní americký velvyslanec, ve středu oznámil, že příští měsíc budou pokračovat trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Má se tak stát poté, co Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici se proti tomu ohrazují s tvrzením, že Moskva takto nabyté peníze použije na další financování války. Donald Trump však trvá na tom, že to je jediný způsob, jak Vladimira Putina přesvědčit, aby zasedl k jednacímu stolu.

22. října 2026 v 9:11 Čas čtení 1:31 Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel

V posledních několika týdnech, během nichž byl pan Trump obviněn z toho, že vyvíjí tlak na Kyjev, aby v mírových jednáních kapituloval, zesílily výzvy, aby Evropa sestavila vlastní vyjednávací tým.

Dosavadní pokusy o dohodu na jediném lídrovi, který by si získal podporu hlavních měst po celém kontinentu, selhaly.

9. října 2026 v 16:20 Čas čtení 1:54 Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám Zbytečná cesta do Černoučku? Zatímco Macinka vtipkoval v hospodě, Pavel překvapivě dorazil k urnám
22. října 2026 v 11:45 Čas čtení 1:59 „Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN „Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
22. října 2026 v 14:33 Čas čtení 2:36 Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: telegraph.co.uk
Náhledový obrázek: Facebook / Petr Pavel
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Petr Pavel Rusko Ukrajina Válka na Ukrajině
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
včera v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
před hodinou
Díky, že nemůžem. Po Klempířově zamítnuté dotaci vybralo Korzo Národní už skoro pětkrát tolik
Díky, že nemůžem. Po Klempířově zamítnuté dotaci vybralo Korzo Národní už skoro pětkrát tolik
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
před 22 minutami
Petr Pavel je podle The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině
Petr Pavel je podle The Telegraph mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
včera v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
včera v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
včera v 14:33
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
18. 10. 2026 13:23
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
16. 10. 2026 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
17. 10. 2026 10:00
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
17. 10. 2026 14:10
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Evropu čeká teplotní šok: Někde se ochladí i o 15 stupňů, jak bude v Česku?
Lifestyle news
Zemřel Tom Skerritt. Legendě z Vetřelce a Top Gunu bylo 93 let
před 2 hodinami
ČT art kvíz zná prvního finalistu. Gabi Heclovou zaskočila otázka na 50 odstínů šedi
včera v 11:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejoblíbenějších českých piv podle turistů. O vítězi mají jasno
včera v 08:30
Dej Konsentu hlas. Výstava připomíná úspěchy neziskovky, která prosadila redefinici znásilnění
včera v 07:45
Chystá se zpracování příběhů okolo českých sekt, na tvůrce přišla předžalobní výzva
před 2 dny
Nejtoxičtější řada Love Islandu? Lhaní a manipulace ukazují divákům, jak vypadají opravdové red flagy
před 2 dny
Netflix ovládla česká komedie s Polívkou. Na špici žebříčku se drží už měsíc
před 2 dny
Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku do toho práskla. Herec se oženil s tanečnicí Taylor Swift
před 3 dny
Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
před 3 dny
Česko Všechno
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravující rychlost jízdy (50, 30 a opět 50km/h). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporu
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
včera v 09:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
včera v 15:30
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
včera v 14:33
Rajchl a Peková jako odborníci na covid? ČT kritizují i vlastní zaměstnanci
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
včera v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. Bylo mu 51 let
před 2 dny
Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž. Bylo mu 51 let
Zahraničí Všechno
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 3 dny
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
včera v 07:38
Ráno odejdou do práce, kterou nemají. V Číně se šíří zvláštní trend mezi nezaměstnanými
před 3 dny
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
Politika Všechno
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
včera v 15:30
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
včera v 11:45
„Dej si pauzu na menopauzu,“ vykřikoval Ševčík ve Sněmovně na předsedkyni klubu STAN
1
16. 10. 2026 17:30
Babiš chce odložit emisní povolenky. Co to znamená pro tvoji peněženku a o jaké peníze může Česko přijít?
Ekonomika Všechno
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
před 3 dny
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
19. 8. 2026 10:30
Jak bydlet ve vlastním, když nemáš miliony: Těchto pět dostupnějších řešení stojí podle odbornice za zvážení

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z
před 3 hodinami
Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z
💸 Cizí měny frčí hlavně mezi Gen Z
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
včera v 17:41
Řidič SUV napadl na dálnici D6 matku s dítětem v autě. Policie zveřejnila děsivé záběry
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
včera v 15:30
Prahu povedou Starostové a SPOLU, hledají koaličního partnera
Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce
včera v 12:30
Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce
Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku
včera v 10:00
Vypadá jako běžná extáze, ale může zabíjet. Nebezpečnou látku laboratoř zachytila i v Česku
Více