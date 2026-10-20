Pachatelem útoku má být rodinný přítel.
Australská nezávislá poslankyně Helen Haines zůstává v kritickém stavu po cíleném útoku, ke kterému došlo před její regionální kanceláří ve městě Wangaratta. Podle informací stanic ABC News a BBC do ní útočník dvakrát záměrně najel terénním vozem Toyota LandCruiser a přimáčkl ji k dalšímu autu.
Poslankyně při incidentu přišla o jednu nohu a lékaři z melbournské nemocnice The Alfred aktuálně bojují o záchranu druhé.
Policie na místě zadržela a následně obvinila třiačtyřicetiletého Brendana Nugenta. K záchraně poslankyně přispěl kolemjdoucí Ricky Jefferies, který muže z auta vytáhl a odebral mu nůž. Nugent nyní čelí obviněním z nebezpečné jízdy, úmyslného způsobení vážné újmy a z útoku na veřejného činitele.
Případ šokoval veřejnost o to víc, že útočníkova rodina se s obětí zná. Jeho otec Rod Nugent vydal prohlášení, ve kterém označil čin za „hororový“ a uvedl, že se s poslankyní přátelí více než 20 let.
Australská politická scéna útok tvrdě odsoudila. Napříč politickým spektrem zní varování před rostoucí mírou agresivity, výhrůžek a polarizace ve společnosti, která podle politiků vytváří prostor pro podobné násilné činy.