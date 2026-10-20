Muž měl autem schválě srazit australskou poslankyni. Ta při útoku přišla o nohu
1
1
0
Anna-Marie Vondráková
dnes 20. října 2026 v 15:20
Čas čtení 0:44

Muž měl autem schválě srazit australskou poslankyni. Ta při útoku přišla o nohu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Muž měl autem schválě srazit australskou poslankyni. Ta při útoku přišla o nohu
Zdroj: TASR/James Ross/AAP Image via AP

Pachatelem útoku má být rodinný přítel.

Australská nezávislá poslankyně Helen Haines zůstává v kritickém stavu po cíleném útoku, ke kterému došlo před její regionální kanceláří ve městě Wangaratta. Podle informací stanic ABC News a BBC do ní útočník dvakrát záměrně najel terénním vozem Toyota LandCruiser a přimáčkl ji k dalšímu autu.

Poslankyně při incidentu přišla o jednu nohu a lékaři z melbournské nemocnice The Alfred aktuálně bojují o záchranu druhé.

Policie na místě zadržela a následně obvinila třiačtyřicetiletého Brendana Nugenta. K záchraně poslankyně přispěl kolemjdoucí Ricky Jefferies, který muže z auta vytáhl a odebral mu nůž. Nugent nyní čelí obviněním z nebezpečné jízdy, úmyslného způsobení vážné újmy a z útoku na veřejného činitele.

Případ šokoval veřejnost o to víc, že útočníkova rodina se s obětí zná. Jeho otec Rod Nugent vydal prohlášení, ve kterém označil čin za „hororový“ a uvedl, že se s poslankyní přátelí více než 20 let.

Australská politická scéna útok tvrdě odsoudila. Napříč politickým spektrem zní varování před rostoucí mírou agresivity, výhrůžek a polarizace ve společnosti, která podle politiků vytváří prostor pro podobné násilné činy.

7. října 2026 v 15:55 Čas čtení 1:28 Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
17. října 2026 v 15:16 Čas čtení 1:10 Statisíce protestujících vyrazily do ulic Francie kvůli zdražování i špatným sociálním službám. Policie zasahuje slzným plynem Statisíce protestujících vyrazily do ulic Francie kvůli zdražování i špatným sociálním službám. Policie zasahuje slzným plynem
10. října 2026 v 9:00 Čas čtení 2:00 Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby Smrt důchodkyně vyvolala ve Španělsku masové protesty. Premiér vyhlásil předčasné volby
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: denikn.cz, net.au, bbc.com
Náhledový obrázek: TASR/James Ross/AAP Image via AP
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
včera v 16:30
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
včera v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
včera v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
před 53 minutami
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 2 dny
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
včera v 16:30
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
„Někteří lídři možná preferují migranty před vlastními občany.“ Babiš se na summitu EU dostal do sporu kvůli migraci
včera v 08:05
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
Změna času 2026: Už za pár dní se vyspíš o hodinu déle. Kdy přesně si přeřídit hodinky?
včera v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
před 2 dny
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
před 2 dny
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
2
12. 10. 2026 8:00
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
Meteorologové aktualizovali předpověď na zimu: Evropu čeká jiné počasí, než jsme očekávali
13. 10. 2026 11:00
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
Podzim končí a zima je za dveřmi. O víkendu přijde sněžení
16. 10. 2026 11:51
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
V Praze nechtějí koalici se SPOLU, v Brně zase s ODS. Lidé sepisují petice a chystají protest
před 3 dny
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Rusko může zaútočit na NATO v příštích měsících, říká šéf BIS. Kde by mohlo udeřit a co hrozí Česku?
Lifestyle news
Hvězda seriálu Jak jsem poznal vaši matku do toho práskla. Herec se oženil s tanečnicí Taylor Swift
před hodinou
Krasobruslení, NAZA i feministický road-trip. Co nevynechat z letošního programu MFDF Ji.hlava?
před 3 hodinami
Málo erotiky v Naked Attraction bylo zklamáním. Pořad zároveň sleduje čím dál mladší diváctvo
dnes v 13:00
Hvězda Euforie podstoupila chirurgickou úpravu pohlavních orgánů. „Bylo to úžasné a jsem z toho nadšená,“ uvedla
dnes v 11:30
„Tak na co čekáš, pojď ke mně.“ Do Love Islandu se vrátili tři odpadlíci
dnes v 10:22
Šance na reparát. Na Colours of Ostrava vystoupí Ellie Goulding, před třemi lety plánovaný koncert zrušila
dnes v 09:30
FVLCRVM v klipu Déjà vu prodává Ventolinovi ukradené auto. Ve společném tracku spojují absurdní humor s kritikou společnosti
dnes v 09:01
Apu is back! Simpsonovi našli nového dabéra, oblíbený prodavač po devíti letech znovu promluvil
včera v 14:00
Rockstar přitvrzuje. V rámci kampaně pro vydání GTA VI poslal do ulic reálného Miami auta ze hry
včera v 11:00
ŽEBŘÍČEK: Tyhle české herce mají lidé úplně nejradši. Souhlasíš s prvním místem?
včera v 07:35 8
Zahraničí Všechno
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 53 minutami
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
Stovky vojáků mají dostanou možnost zasahovat i proti nezletilým.
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
dnes v 13:15
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
před 2 dny
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
včera v 15:30
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Existuje medúza, která dokáže zvrátit stárnutí. Vědci zkoumají, jestli by její schopnosti mohly pomoct i lidem
dnes v 07:30
Existuje medúza, která dokáže zvrátit stárnutí. Vědci zkoumají, jestli by její schopnosti mohly pomoct i lidem
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
před 2 dny
Přišla se zlomeným kotníkem, z nemocnice už neodešla: Rodina 21leté ženy viní personál z předávkování léky
Zahraničí Všechno
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 53 minutami
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
dnes v 13:15
Francouzský předseda vlády: Francie v případě potřeby zavede nové zákazy vycházení
před 2 dny
Během mše v ekvádorském kostele se uvolnil kříž a spadl knězi přímo na hlavu. Usmrtil ho v živém vysílání
Politika Všechno
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
15. 10. 2026 16:00
SPOLU nechce jednat s Piráty ani Prahou sobě. Se STAN už se shodlo na hlavních prioritách pro Prahu
včera v 10:10
Putin navrhl Trumpovi a Si Ťin-pchingovi společná jednání o Ukrajině. Setkání by se mohlo uskutečnit už v listopadu
14. 10. 2026 14:23
Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise. Česku hrozí pozastavení evropských peněz
Ekonomika Všechno
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
dnes v 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
dnes v 10:53
Příjmy z dobrovolné prostituce podle Ústavního soudu podléhají zdanění
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce mládežnických organizací a politických hnutí
před 5 minutami
Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce mládežnických organizací a politických hnutí
🏠 „Vnímám, že nejpalčivějším tématem pro mladou generaci je nedostupnost bydlení,“ uvedl prezident Petr Pavel na setkání se zástupci mládežnických organizací, politických stran a hnutí na Pražském hradě.
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
před 52 minutami
Itálie poslala do Milána 500 vojáků. Lidé rabují i obchody
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
včera v 15:30
💍 Rok od loupeže v Louvru: Šperky za miliony zmizely, memes zůstaly
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
včera v 14:26
Guru sliboval ženám léčbu traumat, místo toho je měl sexuálně zneužívat. Policie zasáhla přímo při seanci
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
včera v 13:00
Je jim méně než 30 a už mění Česko. Ceny Jana Opletala představily 112 nominovaných
Více