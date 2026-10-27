Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
V pátek 23. října 2026 se část demonstrujících pokusila, podle policie násilím, dostat do budovy Sněmovny. Došlo i ke strkanicím a několik lidí se na místě dostalo do konfliktu s poslancem SPD Jaroslavem Foldynou. Policisté jim však před vniknutím zabránili, nikoho nezadrželi a situaci se nakonec podařilo uklidnit.
Ti, kteří se do Poslanecké sněmovny dostali, tak učinili legálně. Prošli bezpečnostní kontrolou a usadili se na galerii pro hosty. Na politiky a političky neútočili, jen rozbalili transparenty. V reakci na toto gesto byli z budovy vyvedeni.
Při útoku na Kapitol 6. ledna 2021 dav násilím překonal policejní zábrany a dostal se dovnitř budovy. Útočníci rozbíjeli okna, ničili vybavení budovy a napadali policisty. Zákonodárci museli být evakuováni a řízení bylo přerušeno. Desítky policistů utrpěly zranění a čtyři civilisté zemřeli.
Přirovnání protestu v Praze k útoku na Kapitol tak není na místě. Obě události měly zásadně jiný průběh a důsledky.