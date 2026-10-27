Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic

Ve Finsku roste odpor proti Googlu. Technologický gigant nechal kvůli stavbě datových center vykácet statisíce stromů. Úřady mu nařídily pozastavit další práce a proti ničení přírody protestují i místní obyvatelé.
Tam, kde ještě před několika měsíci rostl les, dnes zůstala obrovská plocha bahna, vyvrácených kořenů a rozježděné půdy. Google u finského města Muhos vykácel přibližně 250 tisíc stromů na území o rozloze 330 hektarů, tedy asi 460 fotbalových hřišť. Upozornil na to britský deník The Guardian, jehož reportéři se na místo vydali.
A nejde o jediné místo. Podle odhadů finských ochránců přírody padlo dalších zhruba 150 tisíc stromů u vesnice Otanmäki. Obě lokality patří do rozsáhlého projektu Googlu za 13 miliard eur, který má ve Finsku rozšířit infrastrukturu pro umělou inteligenci a další digitální služby.
Problém je, že firma začala s rozsáhlým kácením, aniž by dokončila potřebné posouzení vlivů na životní prostředí. Finský dozorový úřad proto začátkem října nařídil práce na obou místech dočasně zastavit.
„Čistá arogance.“ Lidé proti Googlu protestují
Kauza vyvolala ve Finsku vlnu kritiky. V pondělí 26. října se před kancelářemi Googlu v Helsinkách konal další protest, který svolala ekologická organizace Luontoliitto. Demonstranti požadují zastavení výstavby dalších datových center na úkor přírody a přísnější pravidla pro technologické společnosti.
„Velké firmy nesmějí ničit přírodu jen proto, aby dosahovaly větších zisků,“ uvedl Sommer Ackerman, koordinátor mládežnické skupiny organizace Luontoliitto.
Už 12. října se před stejnou budovou sešlo podle policejních odhadů 50 až 100 lidí. Více než 93 tisíc lidí také podepsalo petici za přísnější regulaci datových center a finanční kompenzace za škody na přírodě.
„Nejdřív jsem tomu nemohla uvěřit. Nikdy jsem neslyšela, že by nějaká společnost ve Finsku udělala něco podobného,“ řekla Guardianu Hanna Halmeenpää z Finské asociace pro ochranu přírody. Jednání Googlu označila za „čistou aroganci“.
Zmizel les, zvířata se přesunula k domům
Dopady už podle místních obyvatel nejsou vidět jen na satelitních snímcích. Z vykácených ploch odtéká podle jejich svědectví zakalená voda do okolních potoků. V Otanmäki zase lidé popisují, že se po vykácení lesa začali v blízkosti domů objevovat vlci, kteří přišli o své původní prostředí.
Google se za kácení omluvil. Šéf jeho finské pobočky Antti Järvinen uvedl, že společnost jednala podle svého tehdejšího výkladu zákonů. Firma zároveň slíbila spolupráci s úřady a výsadbu stromů na 130 hektarech u Muhosu. Podle ochránců přírody ale taková výsadba rozsah škod nenahradí.
Kolik přírody stojí rozvoj AI?
Finsko se stává jedním z hlavních evropských center pro výstavbu datových center. Podle Guardianu se v zemi nachází 145 projektů v různých fázích plánování. Firmy láká hlavně chladnější podnebí, které pomáhá s chlazením technologií, a dostupná elektřina.
Datová centra jsou přitom klíčová pro fungování umělé inteligence, cloudových služeb i internetu. Spotřebovávají ale velké množství elektřiny a jejich výstavba může výrazně zasahovat do okolní krajiny.
Google illegally cleared an estimated 250,000 trees across 330 hectares of forest in Muhos, northern Finland, to prepare for a new AI data center before completing mandatory environmental impact assessments— GO GREEN (@ECOWARRIORSS) October 23, 2026
And another 150,000 trees felled at Otanmäki
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Finská vláda investice podporuje kvůli pracovním místům a ekonomickému rozvoji. Kritici však upozorňují, že část center vytvoří jen omezený počet dlouhodobých pracovních míst, zatímco dopady na krajinu a energetickou infrastrukturu ponesou místní obyvatelé.
Spor tak otevírá otázku, která dalece přesahuje hranice Finska: kdo má platit skutečnou cenu rychlého rozvoje umělé inteligence?