Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
0
0
0
dnes 27. října 2026 v 17:00
Čas čtení 4:13

Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic

Michaela Lišková
Michaela Lišková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ve Finsku roste odpor proti Googlu. Technologický gigant nechal kvůli stavbě datových center vykácet statisíce stromů. Úřady mu nařídily pozastavit další práce a proti ničení přírody protestují i místní obyvatelé.

Prokácené lesy (ilustrační foto)
Prokácené lesy (ilustrační foto) Zdroj: Magnific/volně k užití

Tam, kde ještě před několika měsíci rostl les, dnes zůstala obrovská plocha bahna, vyvrácených kořenů a rozježděné půdy. Google u finského města Muhos vykácel přibližně 250 tisíc stromů na území o rozloze 330 hektarů, tedy asi 460 fotbalových hřišť. Upozornil na to britský deník The Guardian, jehož reportéři se na místo vydali.

A nejde o jediné místo. Podle odhadů finských ochránců přírody padlo dalších zhruba 150 tisíc stromů u vesnice Otanmäki. Obě lokality patří do rozsáhlého projektu Googlu za 13 miliard eur, který má ve Finsku rozšířit infrastrukturu pro umělou inteligenci a další digitální služby.

Problém je, že firma začala s rozsáhlým kácením, aniž by dokončila potřebné posouzení vlivů na životní prostředí. Finský dozorový úřad proto začátkem října nařídil práce na obou místech dočasně zastavit.

„Čistá arogance.“ Lidé proti Googlu protestují

Kauza vyvolala ve Finsku vlnu kritiky. V pondělí 26. října se před kancelářemi Googlu v Helsinkách konal další protest, který svolala ekologická organizace Luontoliitto. Demonstranti požadují zastavení výstavby dalších datových center na úkor přírody a přísnější pravidla pro technologické společnosti.

23. září 2026 v 14:15 Čas čtení 1:22 Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“ Donald Trump odmítá globální regulaci AI. Umělou inteligenci chce navíc přejmenovat na „superinteligenci“

„Velké firmy nesmějí ničit přírodu jen proto, aby dosahovaly větších zisků,“ uvedl Sommer Ackerman, koordinátor mládežnické skupiny organizace Luontoliitto.


Už 12. října se před stejnou budovou sešlo podle policejních odhadů 50 až 100 lidí. Více než 93 tisíc lidí také podepsalo petici za přísnější regulaci datových center a finanční kompenzace za škody na přírodě.

„Nejdřív jsem tomu nemohla uvěřit. Nikdy jsem neslyšela, že by nějaká společnost ve Finsku udělala něco podobného,“ řekla Guardianu Hanna Halmeenpää z Finské asociace pro ochranu přírody. Jednání Googlu označila za „čistou aroganci“.

Zmizel les, zvířata se přesunula k domům

Dopady už podle místních obyvatel nejsou vidět jen na satelitních snímcích. Z vykácených ploch odtéká podle jejich svědectví zakalená voda do okolních potoků. V Otanmäki zase lidé popisují, že se po vykácení lesa začali v blízkosti domů objevovat vlci, kteří přišli o své původní prostředí.

8. září 2026 v 17:30 Čas čtení 3:40 Jak může vypadat Česko v roce 2100 podle vědců? Elity v oázách i svět, kde se nedá chodit ven Jak může vypadat Česko v roce 2100 podle vědců? Elity v oázách i svět, kde se nedá chodit ven

Google se za kácení omluvil. Šéf jeho finské pobočky Antti Järvinen uvedl, že společnost jednala podle svého tehdejšího výkladu zákonů. Firma zároveň slíbila spolupráci s úřady a výsadbu stromů na 130 hektarech u Muhosu. Podle ochránců přírody ale taková výsadba rozsah škod nenahradí.

Kolik přírody stojí rozvoj AI?

Finsko se stává jedním z hlavních evropských center pro výstavbu datových center. Podle Guardianu se v zemi nachází 145 projektů v různých fázích plánování. Firmy láká hlavně chladnější podnebí, které pomáhá s chlazením technologií, a dostupná elektřina.

Datová centra jsou přitom klíčová pro fungování umělé inteligence, cloudových služeb i internetu. Spotřebovávají ale velké množství elektřiny a jejich výstavba může výrazně zasahovat do okolní krajiny.


18. března 2026 v 7:00 Čas čtení 4:34 Zemřít už nestačí. Chceme, aby za nás po smrti postovala umělá inteligence? Zemřít už nestačí. Chceme, aby za nás po smrti postovala umělá inteligence?

Finská vláda investice podporuje kvůli pracovním místům a ekonomickému rozvoji. Kritici však upozorňují, že část center vytvoří jen omezený počet dlouhodobých pracovních míst, zatímco dopady na krajinu a energetickou infrastrukturu ponesou místní obyvatelé.

Spor tak otevírá otázku, která dalece přesahuje hranice Finska: kdo má platit skutečnou cenu rychlého rozvoje umělé inteligence?

25. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:55 Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
22. října 2026 v 12:30 Čas čtení 0:00 Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce Protestů v Paříži se účastnil i orchestr, slznému plynu čelil už při zkoušce
25. října 2026 v 7:58 Čas čtení 1:04 Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Magnific/volně k užití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Finsko Umělá inteligence (AI)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
dnes v 07:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
dnes v 10:16
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
před 2 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
včera v 17:00
Milion chvilek odmítá obvinění ze zveřejnění čísla Andreje Babiše. Agresivní výhrůžky odsuzuje
Milion chvilek odmítá obvinění ze zveřejnění čísla Andreje Babiše. Agresivní výhrůžky odsuzuje
dnes v 07:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
dnes v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
před 2 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
včera v 17:00
Milion chvilek odmítá obvinění ze zveřejnění čísla Andreje Babiše. Agresivní výhrůžky odsuzuje
Milion chvilek odmítá obvinění ze zveřejnění čísla Andreje Babiše. Agresivní výhrůžky odsuzuje
před 2 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
před 2 dny
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
před 2 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
2
před 2 dny
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
22. 10. 2026 9:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
před 2 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Lifestyle news
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
dnes v 14:30
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
dnes v 09:00
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
včera v 15:00
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
včera v 08:00
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 2 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 2 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 2 dny
Třicátá Ji.hlava odstartovala. Festival ocenil dokumentaristku Helenu Třeštíkovou a otevře debatu o veřejnoprávních médiích
před 3 dny
Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo
23. 10. 2026 16:00
The Last of Us nahradilo Ellie a teď řeší závažný problém. Jak bude seriál ukončen?
23. 10. 2026 15:00 1
Zahraničí Všechno
Bizarní nehoda v Polsku: Opilý řidič jel na červenou a narazil do auta, vzadu vezl mrtvolu
dnes v 07:45
Bizarní nehoda v Polsku: Opilý řidič jel na červenou a narazil do auta, vzadu vezl mrtvolu
Polští policisté vyšetřují děsivý a mimořádně bizarní incident, který se odhalil při zdánlivě běžné dopravní nehodě poblíž města Radom.
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
před 2 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Útok Ruska dokazuje, že jeho postoj se po jednáních s USA nezměnil, říká Zelenskyj
22. 10. 2026 13:26
Útok Ruska dokazuje, že jeho postoj se po jednáních s USA nezměnil, říká Zelenskyj
Mladí v Srbsku slaví. Ve volbách zvítězilo studentské hnutí, dlouholetý vůdce země Vučić uznal porážku
včera v 10:30
Mladí v Srbsku slaví. Ve volbách zvítězilo studentské hnutí, dlouholetý vůdce země Vučić uznal porážku
Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967
23. 10. 2026 17:01
Netanjahu avizuje největší vojenskou operaci na Západním břehu od roku 1967
O víkendu budou ve Francii povoleny pouze protesty organizované odbory, říká Macron
22. 10. 2026 16:30
O víkendu budou ve Francii povoleny pouze protesty organizované odbory, říká Macron
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
před 2 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Politika Všechno
4:36: Dopravní podnik zveřejnil aspiranta na fotku roku. Podívej se na další reakce
před 2 dny
4:36: Dopravní podnik zveřejnil aspiranta na fotku roku. Podívej se na další reakce
1
před 2 dny
„Tohle je teprve začátek.“ Staroměstské náměstí zaplnily desetitisíce lidí na podporu ČT a ČRo
včera v 11:30
Ing. Tonda Blaník je zpět. Reaguje na poslední kroky vlády
Zahraničí Všechno
Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
dnes v 17:00
Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
dnes v 07:45
Bizarní nehoda v Polsku: Opilý řidič jel na červenou a narazil do auta, vzadu vezl mrtvolu
před 2 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
dnes v 17:00
Místo lesa datové centrum. Google kvůli AI vykácel 250 tisíc stromů, lidé vyšli do ulic
Ve Finsku roste odpor proti Googlu. Technologický gigant nechal kvůli stavbě datových center vykácet statisíce stromů. Úřady mu nařídily pozastavit další práce a proti ničení přírody protestují i místní obyvatelé.
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
dnes v 16:45
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
dnes v 16:00
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
dnes v 15:00
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
Odmítl škrty za stovky milionů. Klempíř teď odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka
dnes v 13:48
Odmítl škrty za stovky milionů. Klempíř teď odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka
Více