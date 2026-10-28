Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání

Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
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Prezident České republiky Petr Pavel ve středu 28. října předá státní vyznamenání.
Jedná se o Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Nejvíce státních vyznamenání rozdal Václav Havel, nejméně pak Václav Klasu.
Pro Petra Pavla je to letos čtvrté.