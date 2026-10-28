Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
0
0
0
dnes 28. října 2026 v 19:00
Čas čtení 0:00

Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Petr Pavel státní vyznamenání Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Petr Pavel státní vyznamenání Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Petr Pavel státní vyznamenání Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Petr Pavel státní vyznamenání Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
Petr Pavel státní vyznamenání Zdroj: TASR /DANIEL STEHLÍK, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY
1 / 5

Prezident České republiky Petr Pavel ve středu 28. října předá státní vyznamenání.

Jedná se o Řád Bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Nejvíce státních vyznamenání rozdal Václav Havel, nejméně pak Václav Klasu.

Pro Petra Pavla je to letos čtvrté.

Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: TASR /Daniel Stehlík, Kancelář Prezidenta republiky
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Česko Petr Pavel
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 14:15
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
včera v 07:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 07:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
dnes v 14:15
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
Koncert pro budoucnost zveřejnil petici na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Akce začne 17. listopadu v 16:36
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
včera v 10:16
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
Před volbami slibovali levnější cestování. Teď většina krajů vedených ANO ruší slevy na jízdném
před 3 dny
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
před 3 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
2
před 3 dny
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
22. 10. 2026 9:11
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
Příměří na Ukrajině bylo na dosah, zmařila ho Trumpova dohoda s Ruskem, říká Petr Pavel
před 3 dny
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Lifestyle news
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
dnes v 13:00 1
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
dnes v 12:00
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
dnes v 11:00
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
včera v 14:30
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
včera v 09:00 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
před 2 dny
Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
před 3 dny
„Nakonec dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert.“ Marek Eben se ve StarDance vyjádřil k aktuálnímu politickému dění
před 3 dny
U otce Meghan Markle se našlo dětské porno. Vévodkyně promluvila, o čem věděla
před 3 dny
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Prezident republiky Petr Pavel jmenoval nové generály
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
včera v 16:00
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
včera v 11:45
Tohle ti zlepší den. V českých lesích se narodila vlčata a fotopasti zachytily jejich první měsíce
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
včera v 15:00
28. října: Kde (ne)nakoupíš?
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
včera v 16:45
Premiér Andrej Babiš přirovnal páteční protest k útoku na Kapitol
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
před 3 dny
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Politika Všechno
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
před 2 dny
Ing. Tonda Blaník je zpět. Reaguje na poslední kroky vlády
před 2 dny
Babiš po demonstraci: Vládní koalice návrh na zrušení poplatků nestáhne
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 10:15
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
včera v 16:00
K DAMU se přidávají další studenti. Kvůli obavám o nezávislost médií vyhlašují stávkovou pohotovost

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
před hodinou
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Prezident Petr Pavel dnes předá státní vyznamenání
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
před 2 hodinami
Počet obětí srážky dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku vzrostl na 64
Prezident dnes jmenoval nové generály
dnes v 15:19
Prezident dnes jmenoval nové generály
Zrod Československa za jediný den. Proč slavíme svátek 28. října
dnes v 13:15
Zrod Československa za jediný den. Proč slavíme svátek 28. října
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
dnes v 09:00
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
Více