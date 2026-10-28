Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
Zdroj: PAMĚT NÁRODA, WIKIMEDIA, ARCHIV NÁRODNÍHO MUZEA
1 / 7
Dnes slavíme 28. říjen 📆 Den vzniku samostatného československého státu. 🇨🇿
Většina z nás si užívá volný den, ale jak to tenkrát v ulicích doopravdy vypadalo? Převrat neproběhl plánovaným povstáním se zbraněmi v ruce, ale bleskovou akcí několika politiků a spontánní oslavou lidí, kteří měli plné zuby války a nedostatku.
Přejeď na další slidy a zjisti, kdo byli slavní „Muži 28. října“, proč byl Masaryk tou dobou za oceánem a jaké bizarní momenty tento historický den provázely.