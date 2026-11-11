Oslavný článek o čínském prezidentovi na českém webu? I takhle funguje propaganda
🇨🇳 Článek o nové televizi, ledničce nebo čínském prezidentovi. Co mají společného? Mohou se objevit na českých webech ve stejném formátu jako placená sdělení. Vedoucí týmu analytiků na Čínu AMO Ivana Karásková prozkoumala přes tisíc zpráv týkajících se Číny, které zveřejnila služba ČTK Protext. Většina byla běžné komerční PR, našla ale i texty, které propagovaly čínský politický systém. Pro Refresher vysvětlila, proč si čtenáři nemusí všimnout, kdo za podobnými články ve skutečnosti stojí.