Premiér Andrej Babiš (ANO) navštíví od 16. až 18. listopadu Izrael na pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Oslav 17. listopadu se tak v Česku nezúčastní.
Bilaterální jednání se zaměří zejména na spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, zdravotnictví a ochrany dětí, informoval Úřad vlády.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér Babiš.
Kromě Babiše se cesty zúčastní také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) či náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Součástí programu budou jednání členů vlády s jejich izraelskými protějšky.
„Do Izraele jedu na pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Bude to důležitá cesta, v podstatě na úrovni mezivládního jednání. Hlavním tématem, které budu řešit, je antibalistická ochrana, proto mě doprovodí ministr obrany a náčelník Generálního štábu Miroslav Hlaváč. Součástí delegace budou i další ministři naší vlády, kteří budou jednat se svými izraelskými protějšky. Máme totiž řadu společných projektů, ať už v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany dětí, nebo třeba zdravotnictví,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl premiér Babiš.
Vláda v čele s jejím předsedou v posledních dnech čelí kritice kvůli záměru změnit financování České televize a Českého rozhlasu. V této souvislosti se již uskutečnilo několik demonstrací, další se chystá již v neděli 15. listopadu na Letné.