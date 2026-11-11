Na náměstí Republiky protestovaly čtyři tisíce lidí, studenti žádají stažení mediálního zákona
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dnes 11. listopadu 2026 v 9:26
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Na náměstí Republiky protestovaly čtyři tisíce lidí, studenti žádají stažení mediálního zákona

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demonstrace Zdroj: ALEX BOUMA
demonstrace Zdroj: ALEX BOUMA
demonstrace Zdroj: ALEX BOUMA
demonstrace Zdroj: ALEX BOUMA
demonstrace Zdroj: ALEX BOUMA
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