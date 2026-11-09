KOMENTÁŘ: Ženy podle Macinky na led nepatří. Hráčky mu jasně ukazují, jak moc se plete
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dnes 9. listopadu 2026 v 14:00
Čas čtení 2:34

KOMENTÁŘ: Ženy podle Macinky na led nepatří. Hráčky mu jasně ukazují, jak moc se plete

Anna Sochorová
Anna Sochorová
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KOMENTÁŘ: Ženy podle Macinky na led nepatří. Hráčky mu jasně ukazují, jak moc se plete
Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR / propagační materiál

Představ si, že se ráno probudíš a rozhodneš se trochu si pohonit ego na ženách, které dělají, co milují, a jsou v tom velmi dobré. To je život Petra Macinky.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) české společnosti opět přinesl další šovinistickou perlu. Během nedělní debaty v Partii Terezie Tománkové se mimo jiné zaměřil na téma ledního hokeje.

„Můj osobní názor je takový, že já lední hokej považuji za mužský sport, takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset české mistrovství přežít bez účasti týmu ruských mužatek,“ uvedl.

Vzápětí se ho moderátorka zeptala, jestli si nemyslí, že je jeho výrok přehnaný. I když už asi víš, jak odpověděl, stejně ti to řekneme. Macinka prý chápe feministické tlaky na to, aby ženy hrály lední hokej, ale i tak ho za ženský sport nepovažuje.

Jako by Macinka zapomínal, že nesedí doma na gauči, ale je ve veřejné funkci, míří na něj kamery a jeho slova mají dopad. 

Zesměšňování místo podpory

Jsou tu dívky a ženy, které každý den dřou, aby se posouvaly ve sportu, který milují. Na ledě do toho dávají maximum a těší se na každý další zápas. Pak sociálními sítěmi proletí video jednoho z představitelů České republiky, který hlásá, že hokej je jenom pro muže. Místo toho, aby sportovkyně ze své vysoké pozice podpořil, využije svoji platformu k jejich zesměšňování a upevňování sexistických narativů.

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Jako by Macinka zapomínal, že nesedí doma na gauči, ale je ve veřejné funkci, míří na něj kamery a jeho slova mají dopad. Nebo je mu to možná jedno? Asi si myslí, že když udělá „vtípek“ na účet žen a feminismu, tak mu budou lidé padat se smíchem k nohám. Jeho odvolávání se na „feministické tlaky“ je ale pouhým laciným štítem, který maskuje absenci základní slušnosti. Výsledek není vtipný, ale jednoduše trapný.

Kdo dělá Česku skutečně dobré jméno?

„Takové slovo, co ministr použil, může říct jen někdo, kdo je zakomplexovaný. A vůbec neví nic o hokeji, obzvlášť o tom ženském,“ vyjádřil se k výrokům asistent trenéra ženské reprezentace Ivo Mocek. K tomu dodal, že za posledních pět sezon přivezl ženský hokej pět medailí a reprezentuje Česko rozhodně lépe než někdo, kdo používá podobné výrazy. A má pravdu.

reprezentace
Zdroj: Hokejová reprezentace žen / propagační materiál

O to víc rezonují slova samotných hráček. „Není příjemné to slyšet od někoho, kdo je v politice. Reprezentujeme Česko, je to pro nás čest a hrajeme srdcem. Bojujeme za naši zemi a byly bychom rády, kdybychom tu podporu dostávaly zpátky. Mrzí mě to, protože dáváme hokeji i této zemi hodně. Miluji Česko, o to víc to bolí,“ reagovala na ministrova slova loňská jednička draftu PWHL Kristýna Kaltounková.

Pojďme si připomenout, že sport je pro všechny. Nikdo nemá právo zesměšňovat tvrdou práci sportovkyň, natož ženám říkat, jaký sport můžou, nebo nemůžou dělat.

Její slova doplnila i kapitánka hokejové reprezentace Aneta Tejralová, která upozorňuje na to, o čem Macinka zřejmě nemá ani tušení. „Pan Macinka asi neviděl, jaká dřina za ženským sportem stojí. Ale to je právě to, co nás drží pospolu. Je to od něj smutné, ale motivuje nás to ještě víc. Abychom ukázaly, že reprezentujeme hrdě a že je to pro nás čest,“ uvedla.

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Když si srovnáme hrdost sportovkyň reprezentovat svoji zemi s tím, jak se vyjadřuje tvář české diplomacie, vynikne celá absurdita situace. Kdo z nich dělá Česku ve světě skutečně dobré jméno, je asi každému jasné.

Naše reprezentantky nepotřebují jeho uznání, aby věděly, jakou mají hodnotu. Mají totiž něco mnohem cennějšího, a to respekt fanoušků a fanynek.

A co říct na závěr? Pojďme si připomenout, že sport je pro všechny. Nikdo nemá právo zesměšňovat tvrdou práci sportovkyň, natož ženám říkat, jaký sport můžou, nebo nemůžou dělat. A pokud nám pan ministr něco dokázal, tak je to hlavně to, jak dokáže spojit společnost proti sexistickým a zbytečným slovům.

Naše reprezentantky nepotřebují jeho uznání, aby věděly, jakou mají hodnotu. Mají totiž něco mnohem cennějšího, a to respekt fanoušků a fanynek. A my panu Macinkovi děkujeme, že nám znovu ukázal, proč je důležité nepřestat mluvit o rovných šancích ve sportu, protože se pořád najdou tací, kteří mají podobné názory.

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Zdroj: sport.cz, hokej.cz
Náhledový obrázek: Ministerstvo zahraničních věcí ČR / propagační materiál
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