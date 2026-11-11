Americký ministr zahraničí Marco Rubio je označil za velmi produktivní a prohlásil, že by se v budoucnu měli zapojit i evropští představitelé.
Ukrajina a Rusko ukončily v úterý (10. listopadu) první den mírových jednání v Abú Zabí, která zprostředkovávají Spojené státy. Rozhovory trvaly přibližně čtyři a půl hodiny a pokračovat mají ve středu ráno. Jde o první přímá jednání obou zemí po osmi měsících.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil jednání za velmi produktivní. Zároveň prohlásil, že by se k nim v budoucnu měli připojit i evropští představitelé, protože Evropa bude součástí dlouhodobého mírového řešení.
Úvodního setkání se zúčastnili také zástupci několika evropských zemí, Evropské komise a NATO. Následně jednání pokračovala ve formátu Ukrajina, Rusko a USA.
Hlavním tématem byly bezpečnostní záruky a možnosti ukončení války. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho země je připravena pracovat na zmírnění napětí a dosažení míru.