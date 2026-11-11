Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár
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dnes 11. listopadu 2026 v 7:45
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Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár

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Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: PIXABAY
Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Farma Zdroj: REFRESHER/ TIMOTEJ GAŠPER
Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
červené víno, matyšák, pohár vína Zdroj: VÍNO MATYŠÁK
Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
husacie hody, zlatá hus, hus, kačka, jedlo Zdroj: ZLATÁ HUS
Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár Zdroj: PIXABAY

🪿 Svatý Martin má docela zajímavou historii. A některé tradice jsou větší bizár, než bys čekal*a. Věděl*a jsi třeba, že se podle husích kostí kdysi předpovídalo počasí? Nebo že svatomartinské víno, jak ho známe dnes, vděčí za svou popularitu i marketingu? Mimochodem, ne každé mladé víno může nést označení Svatomartinské. Musí splnit pravidla Vinařského fondu a projít hodnocením odborné komise.

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🪿 Svatý Martin má docela zajímavou historii. A některé tradice jsou větší bizár, než bys čekal*a. Věděl*a jsi třeba, že se podle husích kostí kdysi předpovídalo počasí? Nebo že svatomartinské víno, jak ho známe dnes, vděčí za svou popularitu i marketingu? Mimochodem, ne každé mladé víno může nést označení Svatomartinské. Musí splnit pravidla Vinařského fondu a projít hodnocením odborné komise.

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Náhledový obrázek: Wikimedia Commons
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