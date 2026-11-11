Svatý Martin starter pack: husa, víno a jeden pořádný bizár

🪿 Svatý Martin má docela zajímavou historii. A některé tradice jsou větší bizár, než bys čekal*a. Věděl*a jsi třeba, že se podle husích kostí kdysi předpovídalo počasí? Nebo že svatomartinské víno, jak ho známe dnes, vděčí za svou popularitu i marketingu? Mimochodem, ne každé mladé víno může nést označení Svatomartinské. Musí splnit pravidla Vinařského fondu a projít hodnocením odborné komise.
🪿 Svatý Martin má docela zajímavou historii. A některé tradice jsou větší bizár, než bys čekal*a. Věděl*a jsi třeba, že se podle husích kostí kdysi předpovídalo počasí? Nebo že svatomartinské víno, jak ho známe dnes, vděčí za svou popularitu i marketingu? Mimochodem, ne každé mladé víno může nést označení Svatomartinské. Musí splnit pravidla Vinařského fondu a projít hodnocením odborné komise.