Na místě zasahují také záchranářské vrtulníky.
Při hromadné dopravní nehodě v jihovýchodním Bulharsku zahynulo nejméně jedenáct lidí a desítky dalších utrpěly zranění. V úterý (10. listopadu) ráno se na dálnici Trakia srazilo přibližně 70 vozidel. Informuje o tom bulharská televize BTV.
K nehodě došlo kolem sedmé hodiny ranní a zasáhla oba směry dálnice. Doprava mezi Sofií a Burgasem byla zcela uzavřena. Na místě zasahují záchranné složky včetně několika vrtulníků.
Přesné okolnosti tragédie zatím nejsou známy.
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