Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna
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dnes 6. listopadu 2026 v 10:45
Čas čtení 0:38

Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna

Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
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Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. Jednání přerušila i Sněmovna
Zdroj: Pexels/Tayssir Kadamany/volně k užití

Problém by měl být vyřešen během dopoledne.

Výpadek se týká především Prahy 1, 5 a 6. Mluvčí společnosti PRE Karel Hanzelka pro server Novinky uvedl, že jde o technický problém na dvou rozvodnách. „Předpokládáme, že do hodiny bychom problém mohli vyřešit,“ uvedl.

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Výpadek elektřiny zasáhl i infrastrukturu, v zasažených částech nefungují semafory a přerušen byl provoz tramvají. Přesněji, výpadek omezil dopravu pražských tramvajových linek číslo 1 a 2. „V úseku Vozovna Střešovice - Petřiny je přerušený provoz tramvají. Linka 1 a 2 je ukončena ve vozovně Střešovice,“ varuje DPP.

Nejezdí ani lanová dráha na Petřín. Na Praze 1 sídlí i Poslanecká sněmovna. Ta musela přerušit své jednání.

Zapojení museli být i hasiči. „Dnes kolem 9:30 došlo k poruše v rozvodně Praha Západ. V této souvislosti došlo k výpadku proudu na Praze 5 a Praze 6. Hasiči vyjížděli k 5 mimořádným událostem týkajícím se vyproštění osob z výtahů,“ napsali ráno.

„Předpokládaný čas obnovení dodávky elektřiny je 06.11.2026 v 12:00. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ píše PRE na webových stránkách.

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Zdroj: x.com, idnes.cz, novinky.cz, dpp.cz
Náhledový obrázek: Pexels/Tayssir Kadamany/volně k užití
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