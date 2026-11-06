Problém by měl být vyřešen během dopoledne.
Výpadek se týká především Prahy 1, 5 a 6. Mluvčí společnosti PRE Karel Hanzelka pro server Novinky uvedl, že jde o technický problém na dvou rozvodnách. „Předpokládáme, že do hodiny bychom problém mohli vyřešit,“ uvedl.
Výpadek elektřiny zasáhl i infrastrukturu, v zasažených částech nefungují semafory a přerušen byl provoz tramvají. Přesněji, výpadek omezil dopravu pražských tramvajových linek číslo 1 a 2. „V úseku Vozovna Střešovice - Petřiny je přerušený provoz tramvají. Linka 1 a 2 je ukončena ve vozovně Střešovice,“ varuje DPP.
Nejezdí ani lanová dráha na Petřín. Na Praze 1 sídlí i Poslanecká sněmovna. Ta musela přerušit své jednání.
Zapojení museli být i hasiči. „Dnes kolem 9:30 došlo k poruše v rozvodně Praha Západ. V této souvislosti došlo k výpadku proudu na Praze 5 a Praze 6. Hasiči vyjížděli k 5 mimořádným událostem týkajícím se vyproštění osob z výtahů,“ napsali ráno.
„Předpokládaný čas obnovení dodávky elektřiny je 06.11.2026 v 12:00. Za způsobené komplikace se omlouváme,“ píše PRE na webových stránkách.