Instagram si nově může myslet, že jsi teenager. A podle toho ti omezit účet

Instagram rozšiřuje využití umělé inteligence k odhadování věku uživatelů. Pokud AI vyhodnotí, že jsi teenager, může ti automaticky omezit účet. A to i v případě, že máš v profilu uvedeno, že jsi dospělý*á.
Společnost Meta v pondělí 9. listopadu oznámila, že technologii rozšiřuje do celého světa. Dosud ji používala třeba v USA, Velké Británii nebo Austrálii a od letošního května také v Evropské unii. Podle firmy by novinka měla zajistit přísnější ochranu dalším milionům dospívajících.
Cílem je odhalit hlavně uživatele ve věku 13 až 17 let, kteří při registraci uvedli nepravdivé datum narození, aby obešli věková omezení Instagramu.
Co se stane, když tě AI vyhodnotí jako teenagera?
Instagram ti může automaticky zapnout takzvaný Teen Account, tedy účet pro dospívající. Ten má přísnější nastavení soukromí a omezuje třeba to, kdo ti může posílat zprávy nebo jaký obsah se ti zobrazuje.
Účty jsou standardně soukromé, zprávy mohou přicházet jen od lidí, které uživatel sleduje nebo s nimiž je propojený, a aplikace po 60 minutách používání upozorňuje, že je čas dát si pauzu. V noci navíc automaticky vypíná upozornění.
Uživatelé mladší 16 let potřebují ke zmírnění některých omezení souhlas rodičů.
A co když se umělá inteligence splete?
Meta připouští, že technologie nemusí vždy určit věk správně. Uživatelé, které Instagram omylem zařadí mezi dospívající, proto mají možnost požádat o změnu nastavení a svůj věk ověřit.
Jak upozorňuje Engadget, společnost také využívá AI k vyhledávání účtů dětí mladších 13 let, které na platformě vůbec nemají být. V tomto případě systém analyzuje třeba zmínky o škole, narozeninách nebo vizuální indicie na fotografiích.
Podle Mety nejde o rozpoznávání obličejů. Firma zároveň upřesnila, že tyto konkrétní metody používá k odhalování dětí mladších 13 let, nikoliv k automatickému zařazování teenagerů do chráněných účtů.
Novinka přichází v době, kdy Meta čelí ve Spojených státech kritice a žalobám kvůli možným negativním dopadům svých platforem na duševní zdraví mladých lidí. Podle agentury Reuters se firma v srpnu dohodla s americkými státy na urovnání sporů, jehož součástí je také závazek lépe rozpoznávat nezletilé uživatele.