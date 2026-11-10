Falešná videa, skutečné protesty. Jak Rusko podle EU manipulovalo nepokoji ve Francii
1
1
0
dnes 10. listopadu 2026 v 7:40
Čas čtení 0:00

Falešná videa, skutečné protesty. Jak Rusko podle EU manipulovalo nepokoji ve Francii

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Francie Zdroj: TASR
Francie Zdroj: TASR
Francie Zdroj: TASR
Francie Zdroj: TASR
Francie Zdroj: TASR
Deset nejsledovanějších příspěvků z prostředí MAGA získalo za tři dny přes 49 milionů zobrazení. Zdroj: WIKIMEDIACOMMONS
Francie Zdroj: TASR

🇫🇷 Skutečné protesty, falešné zprávy. A miliony zobrazení.
Když se ve Francii rozhořely nepokoje, na sociálních sítích se objevila videa vydávající se za reportáže známých médií. Jenže některé údajné zprávy o migrantech nebo teroristických útocích byly vymyšlené.
Podle interní analýzy EU za jejich šířením stála proruská síť Operation Overload. Jejím cílem nebylo jen vyvolat strach, ale také oslabit důvěru ve francouzskou vládu a podporu Ukrajiny.

1 / 7

🇫🇷 Skutečné protesty, falešné zprávy. A miliony zobrazení.

Když se Francií rozšířily nepokoje, na sociálních sítích se objevila videa vydávající se za reportáže známých médií. Jenže některé údajné zprávy o migrantech nebo teroristických útocích byly vymyšlené.

Podle interní analýzy EU za jejich šířením stála proruská síť Operation Overload. Jejím cílem nebylo jen vyvolat strach, ale také oslabit důvěru ve francouzskou vládu a podporu Ukrajiny.

Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: TASR
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Francie Protest Rusko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
3
před 3 dny
Byli jsme v ukrajinském supermarketu. Kilo brambor stojí 10 korun, prodavačka si ale vydělá jen sedm tisíc
Byli jsme v ukrajinském supermarketu. Kilo brambor stojí 10 korun, prodavačka si ale vydělá jen sedm tisíc
1
před 2 dny
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
před 2 dny
Oldřich Kaiser opět veřejně podpořil zrušení poplatků. Před Českou televizí přednesl komunistickou báseň
Oldřich Kaiser opět veřejně podpořil zrušení poplatků. Před Českou televizí přednesl komunistickou báseň
včera v 17:10
AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky
AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
3
před 3 dny
Byli jsme v ukrajinském supermarketu. Kilo brambor stojí 10 korun, prodavačka si ale vydělá jen sedm tisíc
Byli jsme v ukrajinském supermarketu. Kilo brambor stojí 10 korun, prodavačka si ale vydělá jen sedm tisíc
1
před 2 dny
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
před 2 dny
Oldřich Kaiser opět veřejně podpořil zrušení poplatků. Před Českou televizí přednesl komunistickou báseň
Oldřich Kaiser opět veřejně podpořil zrušení poplatků. Před Českou televizí přednesl komunistickou báseň
před 3 dny
Oblíbený dovolenkový ráj v Thajsku zavřeli pro turisty. Zákaz vstupu platí na 42 ostrovech
Oblíbený dovolenkový ráj v Thajsku zavřeli pro turisty. Zákaz vstupu platí na 42 ostrovech
3
před 3 dny
Byli jsme v ukrajinském supermarketu. Kilo brambor stojí 10 korun, prodavačka si ale vydělá jen sedm tisíc
Byli jsme v ukrajinském supermarketu. Kilo brambor stojí 10 korun, prodavačka si ale vydělá jen sedm tisíc
před 3 dny
Oblíbený dovolenkový ráj v Thajsku zavřeli pro turisty. Zákaz vstupu platí na 42 ostrovech
Oblíbený dovolenkový ráj v Thajsku zavřeli pro turisty. Zákaz vstupu platí na 42 ostrovech
4. 11. 2026 16:53
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
K bojkotu zápasů proti Rusku na hokejovém MS se připojilo i Rakousko. Škoda zvažuje podporu turnaje
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
1
před 2 dny
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
Lifestyle news
Fall Out Boy míří do pražské O2 areny. Kdy se můžeš těšit na koncert populární rockové kapely?
před 50 minutami
Šéf Nvidie přiznal nevěru, údajně měl poměr s čínskou špionkou
včera v 18:00
Rakousko hlásí nárůst tarantulí, může za to klimatická změna
včera v 13:00
Yamal se představí na Letné. Španělsko oznámilo nominaci na zápas s českou reprezentací
před 3 dny
VIDEO: Stranger Things se vrací. Nový seriál tě zavede k počátkům Vecny
před 4 dny
Hailey Bieber promluvila o boji s premenstruační dysforickou poruchou. Rhode investuje miliony do výzkumu
před 4 dny
Žebříček českých filmů v roce 2026 ovládla pohádka. Princeznu si zahrála neznámá herečka
před 4 dny
Club Kid, blízkost, dospívání. Začíná 27. ročník queer filmového festivalu Mezipatra
5. 11. 2026 18:00
FattyPillow dostal od dárce 250 tisíc korun. Většinu mu poslal zpátky
5. 11. 2026 16:00
Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
4. 11. 2026 18:00
Zahraničí Všechno
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
1
před 2 dny
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
Onemocnění napadá mozek, způsobuje rychle postupující demenci a zatím na něj neexistuje účinný lék.
Střelba na hlavním náměstí v Krakově: Útočník střílel z auta, hlásí mrtvé i zraněné
před 3 dny
Střelba na hlavním náměstí v Krakově: Útočník střílel z auta, hlásí mrtvé i zraněné
V domě krakovského teroristy našli tři těla, pravděpodobně zabil svou rodinu
před 2 dny
V domě krakovského teroristy našli tři těla, pravděpodobně zabil svou rodinu
Počet obětí střelby v Krakově stoupl na šest, zraněno je 15 lidí
před 3 dny
Počet obětí střelby v Krakově stoupl na šest, zraněno je 15 lidí
AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky
včera v 17:10
AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky
Francii čeká další stávka a demonstrace. Do ulic vyjdou studenti i učitelé, vláda čelí rostoucímu tlaku
před 2 dny
Francii čeká další stávka a demonstrace. Do ulic vyjdou studenti i učitelé, vláda čelí rostoucímu tlaku
Česko Všechno
Pozor na kuřecí maso. Veterinární správa objevila salmonelu u známého řetězce
před 3 dny
Pozor na kuřecí maso. Veterinární správa objevila salmonelu u známého řetězce
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Chodíš k někomu z nich i ty?
před 4 dny
Ztracené lístky i vymyšlená čísla. Analytik s AI odhalil obří chyby v pražských volbách
Politika Všechno
Oldřich Kaiser opět veřejně podpořil zrušení poplatků. Před Českou televizí přednesl komunistickou báseň
před 2 dny
Oldřich Kaiser opět veřejně podpořil zrušení poplatků. Před Českou televizí přednesl komunistickou báseň
3. 11. 2026 13:55
Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal
před 4 dny
Ztracené lístky i vymyšlená čísla. Analytik s AI odhalil obří chyby v pražských volbách
Zahraničí Všechno
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
1
před 2 dny
Slovenský region zaznamenal extrémní výskyt smrtelné nemoci. Je až 18krát vyšší než v některých zemích
před 3 dny
Střelba na hlavním náměstí v Krakově: Útočník střílel z auta, hlásí mrtvé i zraněné
před 2 dny
V domě krakovského teroristy našli tři těla, pravděpodobně zabil svou rodinu

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Instagram si nově může myslet, že jsi teenager. A podle toho ti omezit účet
před 34 minutami
Instagram si nově může myslet, že jsi teenager. A podle toho ti omezit účet
Instagram rozšiřuje využití umělé inteligence k odhadování věku uživatelů. Pokud AI vyhodnotí, že jsi teenager, může ti automaticky omezit účet. A to i v případě, že máš v profilu uvedeno, že jsi dospělý*á.
Black Friday je tady: Psycholožka radí, jak nenaletět falešným slevám a podvodům
před hodinou
Black Friday je tady: Psycholožka radí, jak nenaletět falešným slevám a podvodům
Falešná videa, skutečné protesty. Jak Rusko podle EU manipulovalo nepokoji ve Francii
před 3 hodinami
Falešná videa, skutečné protesty. Jak Rusko podle EU manipulovalo nepokoji ve Francii
AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky
včera v 17:10
AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky
Babišovi se může znovu otevřít cesta k dotacím. Koalice chce změnit zákon o střetu zájmů
včera v 15:00
Babišovi se může znovu otevřít cesta k dotacím. Koalice chce změnit zákon o střetu zájmů
Více