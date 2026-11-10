🇫🇷 Skutečné protesty, falešné zprávy. A miliony zobrazení.
Když se ve Francii rozhořely nepokoje, na sociálních sítích se objevila videa vydávající se za reportáže známých médií. Jenže některé údajné zprávy o migrantech nebo teroristických útocích byly vymyšlené.
Podle interní analýzy EU za jejich šířením stála proruská síť Operation Overload. Jejím cílem nebylo jen vyvolat strach, ale také oslabit důvěru ve francouzskou vládu a podporu Ukrajiny.
🇫🇷 Skutečné protesty, falešné zprávy. A miliony zobrazení.
Když se Francií rozšířily nepokoje, na sociálních sítích se objevila videa vydávající se za reportáže známých médií. Jenže některé údajné zprávy o migrantech nebo teroristických útocích byly vymyšlené.
Podle interní analýzy EU za jejich šířením stála proruská síť Operation Overload. Jejím cílem nebylo jen vyvolat strach, ale také oslabit důvěru ve francouzskou vládu a podporu Ukrajiny.