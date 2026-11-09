AI spotřebovává tolik energie, že firmy shánějí staré letecké motory. Na nové turbíny čekají roky

Rozmach umělé inteligence naráží na nečekaný problém: nedostatek elektřiny. Firmy proto skupují použité plynové turbíny a přestavují vyřazené letecké motory na generátory. Na nové zařízení by totiž mohly čekat až šest let.
Technologické společnosti hledají stále neobvyklejší způsoby, jak zajistit dostatek elektřiny pro svá datová centra. Podle nové reportáže agentury Reuters se po celém světě rozjíždí obchod s použitými plynovými turbínami. Firmy znovu uvádějí do provozu odstavená zařízení a některé dokonce přestavují staré letecké motory na generátory elektřiny.
Důvod je jednoduchý. Výstavba datových center pro umělou inteligenci postupuje rychleji než rozšiřování energetické infrastruktury. Výrobci turbín nestíhají uspokojovat poptávku a zájemci o nové stroje se musí připravit na několikaleté čekání.
„Jednání o dodávkách se nyní jednoznačně soustředí na roky 2030 až 2031,“ uvedla pro Reuters Aurora Tenorio z energetické poradenské společnosti Wood Mackenzie. Ve Spojených státech podle ní trvá dodání nové plynové turbíny v průměru šest let.
Umělá inteligence oživuje trh se starými motory
Podle Wood Mackenzie už celosvětové objednávky plynových turbín překračují výkon 100 gigawattů. Výrobci přitom dokážou ročně dodat zařízení s celkovým výkonem přibližně 60 až 70 gigawattů.
Firmy proto hledají alternativy. Jednou z nich jsou takzvané aeroderivativní turbíny, které vycházejí z konstrukce leteckých motorů. Upravené stroje mohou spalovat zemní plyn a vyrábět elektřinu přímo pro datová centra.
Například americká společnost Crusoe, která buduje infrastrukturu pro AI, si letos v dubnu objednala 13 takových turbín od firmy ProEnergy. Jejich celkový výkon dosahuje 650 megawattů.
Podobnou cestou se vydala také společnost xAI Elona Muska. Podle TechCrunch instalovala v Mississippi osm upravených turbín odvozených od leteckých motorů, které mají pomáhat zásobovat elektřinou její datové centrum Colossus 2.
„Trh s použitými zařízeními je teď opravdu hodně žhavý,“ popsala Reuters situaci Ana Amicarella, šéfka společnosti EthosEnergy, která se zabývá servisem energetických zařízení. Podle ní výrazně rostou také ceny.
Starší turbíny jsou levnější. Mají ale háček
Použité turbíny mohou být pro provozovatele datových center finančně výhodnější než nové stroje.
Podle údajů, které získala agentura Reuters, stojí nové turbíny přibližně dva až 2,5 milionu dolarů za megawatt výkonu. Udržované použité stroje vycházejí zhruba na 1,5 až 1,7 milionu dolarů za megawatt, repasované mohou být ještě levnější.
Výhodou je také rychlejší dostupnost. Zatímco na nové zařízení se čeká několik let, použitý stroj lze za určitých podmínek získat podstatně dříve.
Jenže ani to není bez problémů. U starších turbín nemusí být jasná jejich servisní historie nebo zbývající životnost. Přestavěné letecké motory navíc původně nevznikaly pro nepřetržitou výrobu elektřiny.
Podle odborníků proto použitá zařízení nedostatek nových turbín zcela nevyřeší. Firmy navíc stále potřebují povolení a přístup k energetické infrastruktuře.
Za rozvojem AI se skrývá i ekologický problém
Rychlé rozšiřování datových center přináší další otázku: jakou ekologickou cenu za rozvoj umělé inteligence zaplatíme?
Přestavěné letecké motory využívají zemní plyn, a jejich provoz tak produkuje emise skleníkových plynů. Podle TechCrunch mohou být navíc méně účinné a více znečišťovat ovzduší než turbíny navržené přímo pro klasické plynové elektrárny.
Energetická náročnost AI tak stále výrazněji ovlivňuje i odvětví, která s technologiemi na první pohled nesouvisejí.
Zatímco technologické firmy soutěží o výkonnější modely umělé inteligence, stále častěji narážejí na mnohem obyčejnější překážku: kde pro všechny své servery sehnat dostatek elektřiny.