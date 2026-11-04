WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace
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Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 4. listopadu 2026 v 7:40
Čas čtení 0:24

WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace

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WhatsApp zavádí čtyři změny. Zprávy si připneš natrvalo a snadněji najdeš důležité konverzace
Zdroj: Flickr/volně k užití

Uživatelé a uživatelky získají nové možnosti při správě skupin, sdílení starších zpráv i vyhledávání důležitých konverzací.

WhatsApp postupně zavádí čtyři novinky, které mají uživatelům usnadnit komunikaci ve skupinových konverzacích. Informuje o tom portál 9to5Mac.

Jednou ze změn je možnost připnout zprávu natrvalo. Dosud se dala připnout maximálně na 30 dní. Noví členové skupin si také budou moci prohlédnout vybrané starší zprávy, které byly odeslány ještě před jejich přidáním.

Přibudou i skupinové stavy a nový filtr

WhatsApp zavádí i 24hodinové skupinové stavy, na které budou moci členové reagovat nebo k nim přidat vlastní.

Poslední novinkou je filtr, který zobrazí nepřečtené skupinové konverzace, ve kterých uživatele někdo označil nebo přímo odpověděl na jeho zprávu.

Nové funkce budou uživatelům zpřístupňovány postupně.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Natália Mišániová/refresher.sk
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