Babišovi se může znovu otevřít cesta k dotacím. Koalice chce změnit zákon o střetu zájmů

Vládní koalice zařadila na program aktuální schůze Sněmovny novelu zákona o střetu zájmů. Ta by mohla Babišovi znovu otevřít cestu k dotacím a veřejným zakázkám. Transparency International varuje před „legislativní amnestií pro premiéra Babiše“.
Poslanci ANO, SPD a Motoristů prosazují novelu zákona o střetu zájmů, kterou předložili už v červnu. Minulý týden ji koalice zařadila na program aktuální schůze Poslanecké sněmovny, kde má zamířit do prvního čtení. Návrh by mimo jiné zrušil dosavadní zákaz některých veřejných zakázek pro firmy politiků a výrazně omezil pravidla pro poskytování dotací.
Podle Transparency International by změny mohly prospět především premiérovi Andreji Babišovi (ANO), jehož střet zájmů dlouhodobě souvisí s holdingem Agrofert. Organizace proto společně s dalšími protikorupčními iniciativami vyzvala předkladatele, aby novelu stáhli.
Co chce koalice změnit?
Současný zákon omezuje přístup firem spojených s členy vlády k veřejným zakázkám a některým dotacím. Novela by tato pravidla výrazně zmírnila.
Zákaz poskytování nenárokových dotací by se nově vztahoval pouze na úřad, který daný politik přímo řídí. Pokud by tedy člen vlády vlastnil firmu, omezení by se týkalo především dotací od jeho vlastního resortu.
Právě to je podle kritiků zásadní problém v případě premiéra. Andrej Babiš totiž přímo neřídí například ministerstvo zemědělství, které hraje důležitou roli při rozdělování zemědělských podpor.
Novela by také zrušila dosavadní zákaz účasti vymezených firem politiků ve veřejných zakázkách. Místo něj by zavedla užší pravidla, podle kterých by zadavatel mohl za určitých podmínek takovou společnost vyloučit.
Stát by měl méně času na vymáhání dotací
Další významná změna se týká lhůty pro vymáhání neoprávněně vyplacených dotací. Návrh ji v některých případech zkracuje ze současných deseti na čtyři roky.
Podle Kverulanta by to mohlo ovlivnit také spory o dotace, které Agrofert čerpal v letech 2017 až 2021, kdy byl Babiš premiérem. Organizace upozorňuje na částku až sedmi miliard korun. Nejde ale o částku, kterou by už soudy pravomocně nařídily Agrofertu vrátit.
Změna by se podle kritiků mohla dotknout i starších případů. Pokud by stát kvůli kratším lhůtám nemohl některé peníze vymáhat, mohl by nést jejich finanční důsledky.
„Legislativní amnestie pro premiéra Babiše“
Proti návrhu se postavily organizace Transparency International, Oživení, Otevřená společnost a Lobbio.
„V souhrnu jde o oslabení kontroly střetu zájmů a de facto legislativní amnestii pro příjemce neoprávněně vyplacených dotací,“ uvedly ve společném stanovisku.
Podle organizací novela zužuje pravidla natolik, že by se některá omezení fakticky přestala vztahovat na předsedu vlády. Upozorňují také na to, že poslanci předložili změnu bez standardního mezirezortního připomínkového řízení a komplexního vyhodnocení jejích dopadů.
„Za situace, kdy Evropská komise potvrdila střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), považujeme tlak na přijetí novely za krok proti veřejnému zájmu,“ stojí ve stanovisku.
Výhrady má podle Kverulanta také Parlamentní institut, který upozornil na možný rozpor navrhovaných pravidel s výkladem evropského práva.
Předkladatelé chtějí pravidla zmírnit
Autoři novely argumentují tím, že současné zákazy jsou příliš plošné a mohou nepřiměřeně dopadat také na politiky v menších obcích. Navrhují proto užší omezení, která by se více vztahovala ke konkrétním pravomocím veřejného funkcionáře.
Vláda k návrhu v červnu zaujala neutrální stanovisko. Současně ale upozornila na potřebu zajistit soulad s evropským právem a na možné dopady na čerpání evropských peněz.
Babiš svůj střet zájmů dlouhodobě odmítá. Novela zatím neprošla prvním čtením a její konečná podoba se tak ještě může změnit.