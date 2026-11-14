Srážka lodí v americkém New Orleans: Tanker narazil do kotvícího výletního parníku, zranily se desítky lidí
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TASR/refresher.sk
dnes 14. listopadu 2026 v 17:00
Čas čtení 0:36

Srážka lodí v americkém New Orleans: Tanker narazil do kotvícího výletního parníku, zranily se desítky lidí

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Přístav v americkém městě New Orleans zažil v pátek dramatické chvíle.

Srážku dvou lodí v přístavu amerického města New Orleans přežili všichni pasažéři i členové posádky. Podle starostky města Heleny Morenové se na palubě výletní lodi, do které narazil tanker, nacházelo 180 až 190 lidí. TASR o tom informuje podle zpráv agentury AP a stanice CNN.

Morenová tvrdí, že nejsou žádné pohřešované osoby. V nemocnicích se nachází 32 lidí, kteří utrpěli lehká zranění. Město spolu s partnery včetně amerického Červeného kříže spolupracuje na zajištění ubytování, dopravy či potřebných léků pro všechny cestující.

Důvodem páteční nehody bylo podle starostky selhání kontroly tankeru Atlantic Asphalt, který vrazil do výletního kolesového parníku American Heritage. Loď v době nehody kotvila v přístavu a po nárazu tankeru začala nabírat vodu a částečně se převrátila.

Tento incident měl v plánu vyšetřovat Národní úřad pro bezpečnost dopravy, avšak jeho členové se zpočátku nemohli dostat do New Orleansu z důvodu několikahodinového pozastavení všech letů ve Spojených státech, které Federální úřad pro letectví mezitím zrušil.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: TASR/refresher.sk
Náhledový obrázek: TASR/AP/Matthew Hinton
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