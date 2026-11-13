Microsoft zasáhl celosvětový výpadek. Problémy mají i česká ministerstva a pražské letiště

Outlook, Teams nebo Copilot. Služby Microsoftu od čtvrtečního večera postihují rozsáhlé výpadky, které zasáhly i Česko. Firma stále pracuje na jejich odstranění a vyloučila podezření na kybernetický útok.
Problémy s přístupem k e-mailům a dalším službám hlásí uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Podle ČTK výpadek zasáhl také české ministerstvo financí, které upozornilo na nefunkční e-mailovou komunikaci. Menší potíže zaznamenala i ministerstva dopravy a školství.
Omezení se dotklo také pražského letiště, kde nefungují některé komunikační a pracovní nástroje. Podle mluvčí letiště Denisy Hejtmánkové ale výpadek nijak neohrožuje letecký provoz.
microsoft outlook down in the middle of the work day https://t.co/q5Y8WJz98w— Fajr Malik (@FajrEMalik) November 12, 2026
Microsoft vyloučil podezření na kybernetický útok
Společnost se snaží služby obnovit už několik hodin. První pokusy o odstranění problémů nepřinesly očekávané výsledky, v pátek dopoledne ale Microsoft oznámil první známky zlepšení.
„Kroky k obnově pokračují, vidíme první známky stabilizace a zlepšení kapacit,“ uvedla firma krátce před 10:30 na síti X.
Microsoft zároveň odmítl spekulace o možném hackerském útoku. Podle mluvčí Karolíny Kříženecké nic nenasvědčuje tomu, že by výpadek způsobila úmyslná aktivita.
Přesnou příčinu společnost zatím neoznámila. Podle dosavadních informací problém souvisí se serverovou infrastrukturou. Není ani jasné, kdy se všechny služby vrátí do normálu.