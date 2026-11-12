Poslanecká sněmovna se chystá projednávat klíčovou novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Jedním z hlavních bodů, který zákonodárci aktuálně řeší, je přístup státu k volně žijícím a toulavým kočkám. Zatímco zvířecí útulky hlásí dlouhodobě přeplněné kapacity a prevence i záchrana zvířat leží převážně na bedrech dobrovolníků, na stole je pozměňovací návrh, který by mohl situaci systémově změnit.
Skupina poslanců v čele s Janou Patkovou prosazuje, aby do zákona přibyla plošná povinnost obcí zajišťovat kastrační programy pro všechny kočky pohybující se volně venku. Návrh počítá i s povinným čipováním. To má v praxi usnadnit dohledávání majitelů, kteří by měli za kastraci svých zvířat nést odpovědnost, a jasně určit, kdy péče spadá pod gesci obce.
„Důležité jsou především kastrační programy, které brání nekontrolovanému množení koček bez domova. Některé obce už je zajišťují, jiné nechávají veškerou odpovědnost na dobrovolnících,“ uvádí Obránci zvířat.
Zastánci této úpravy neargumentují pouze kritickou situací v útulcích a utrpením tisíců nemocných koťat rodících se na ulicích. Upozorňují také na tvrdé ekologické dopady. Nekontrolovaně se množící volně žijící kočky totiž podle statistik celosvětově likvidují miliardy ptáků a výrazně decimují populace drobných savců, čímž narušují původní rozmanitost přírody.
Jak to s koťaty bude?
„Na mnoha místech Česka se kočky nekontrolovaně množí a bez potřebné péče trpí hladem, nemocemi a zraněními,“ popisuje sama Patková. „Kočka domácí není divoké zvíře, které si za všech okolností dokáže poradit samo. Ani když zdivočí a přestane důvěřovat lidem, neznamená to, že nepotřebuje naši pomoc. Bez kastrací se navíc může z několika koček rychle stát celá kolonie, o kterou se nemá kdo postarat.“
Během druhého čtení zákona se ovšem proti plošné povinnosti pro samosprávy postavila část poslanců. Odpůrci návrhu usilují o to, aby byl tento bod z novely zcela vypuštěn. Organizace na ochranu zvířat však před podobným krokem důrazně varují. Upozorňují, že bez ukotvení povinných kastračních programů v zákoně zůstane účinná prevence nadále jen na libovůli jednotlivých radnic.
Kromě problematiky toulavých koček čelí projednávaná legislativa i další kritice ze strany ochránců zvířat. Ta směřuje především k nesystémovým řešením a snahám prosadit do ochranného zákona další výjimky pro myslivce. O konečné podobě novely a přesném znění nových pravidel se rozhodne v nadcházejícím hlasování.