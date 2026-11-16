Jak je na tom demokracie v Česku a ve světě?
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dnes 16. listopadu 2026 v 17:00
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Jak je na tom demokracie v Česku a ve světě?

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demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
demokracie Zdroj: REFRESHER
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