Severní Korea naposledy soutěžila na Zimních olympijských hrách v roce 2018 v Jižní Koreji.
Severokorejským sportovcům a sportovkyním se nepodařilo kvalifikovat na zimní olympijské hry, které začaly v pátek v Itálii. Země se tak rozhodla uspořádat vlastní akci s názvem „Národní soutěž zimních sportů 2026“. Informoval o tom deník Daily NK a portál YTN.
Zahájení se konalo na zimním stadionu a podle severokorejských státních médií se soutěž bude konat ve více než 50 disciplínách v pěti zimních sportech, včetně ledního hokeje, krasobruslení a lyžování.
Podívej se, jak to tam vypadalo:
