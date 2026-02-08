Od deváté ranní se v italském Livignu konala kvalifikace v rámci paralelního obří slalomu ve snowboardingu. Zcela ji ovládly dvě Češky, první místo si vyjela Ester Ledecká, hned za ní se umístila Zuzana Maděrová. Obě jsou tak nyní favoritkami na medaile.
Obhájkyně zlata z Pchjongčchangu 2018 i Pekingu 2022, třicetiletá královna sjezdovek Ester Ledecká, má nyní šanci na zlatý olympijský hattrick v jedné disciplíně. Stala by se tak první snowboardistkou v historii, které by se to povedlo, upozorňuje Sport.cz.
Potkají se ve finále?
První jízdu vyhrála Ester v modré dráze s časem 45,04 sekundy, dvaadvacetiletá Zuzana Maděrová dojela jako druhá s časem 45,38 sekundy. Ve druhé, vyřazovací, části kvalifikace se obě snowboardistky přesunuly na červenou dráhu, pořadí se však nezměnilo. Ester dojela s časem 45,75 sekundy, Zuzana na druhé příčce s časem 46,10 sekundy.
Z celkových 32 závodnic nyní do dalšího boje postoupilo 16 z nich. Jezdí se ve dvojicích, a kdyby se Češky měly potkat, bylo by to právě ve finálové jízdě o zlatou a stříbrnou medaili.
Od 13 hodin začíná finále, tak sleduj a fandi.