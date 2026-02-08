Do 35 minut po pátečním zjištění chyby zablokovala obchodování a výběry pro 695 dotčených uživatel*uživatelek.
Jihokorejská kryptoměnová firma se v sobotu omluvila za to, že omylem převedla svým klientům bitcoiny v hodnotě více než 40 miliard dolarů.
Kryptoburza Bithumb uvedla, že omylem poslala 620 tisíc bitcoinů. Do 35 minut po pátečním zjištění chyby zablokovala obchodování a výběry pro 695 dotčených uživatelů. Podle místních zpráv měl Bithumb v rámci propagace poslat každému zákazníkovi přibližně dva tisíce wonů (1,37 dolaru), ale omylem to bylo přibližně dva tisíce bitcoinů.
„Upřímně se omlouváme za nepříjemnosti způsobené našim zákazníkům v důsledku zmatku, ke kterému došlo během procesu distribuce této (propagační) akce,“ uvedl Bithumb ve vyjádření.
Platforma uvedla, že zpět získala 99,7 procenta omylem odeslaných bitcoinů a že na úplné pokrytí ztráty v důsledku incidentu použije vlastní aktiva. Připustila, že chyba krátkodobě způsobila „prudkou volatilitu“ (kolísání) hodnoty bitcoinů na platformě, protože někteří příjemci tokeny prodali. Podle grafů na platformě v pátek pozdě večer ceny krátce klesly o 17 procent na 81,1 milionu wonů.
Platforma uvedla, že postižené zákazníky odškodní. Ztráty odhadla na přibližně jednu miliardu wonů (asi 14 milionů korun). Předtím zdůraznila, že incident „nesouvisí s externím hackerským útokem ani narušeními bezpečnosti“.
Bitcoin je nejrozšířenější kryptoměnou na světě a ve čtvrtek jeho cena poprvé od vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA klesla pod hranici 70 tisíc dolarů (1,4 milionu korun). Po jeho nástupu do úřadu cena bitcoinu postupně vzrostla na rekordní maximum 126 251,31 dolaru.