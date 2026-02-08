Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 8. února 2026 v 12:11
Čas čtení 2:12

PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit

PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit
Zdroj: Unsplash / Osman Rana / volně k užití

První únorový týden je za námi, ale zima je stále v plném proudu a podle toho vypadá i počasí. Jaro je ještě daleko, zimní kabáty do skříně nezanadávej, naopak si na následující týden připrav deštník nebo pláštěnku, potřeba bude téměř každý den.

Podívej se, jakou předpověď hlásí na následující týden Český hydrometeorologický ústav (ČMHÚ).

V neděli jsme se probudili do mlhy, jak ČMHÚ informuje v příspěvku na síti X, někde i s dohledností pod 50 metrů. Poslední den týdne je zatažený, místy se slabým občasným deštěm, ve vyšších polohách i se sněhem. Odpoledne a večer bude srážek ubývat.

8. února 2026 v 9:44 Čas čtení 0:37 Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let

Nejnižší teplotu v noci zaznamenal šumavský Březník, a to minus 6,5 stupňů Celsia. Během dne se postupně oteplí až na plus šest stupňů, na severu a severovýchodě republiky se teploty zastaví mezi nulou a třemi stupni.

Deštník nevyndávej z tašky po celý týden

V noci na pondělí klesnou nejnižší teploty na jeden až minus tři stupně, ojediněle se objeví slabé sněžení nebo mrholení, i mrznoucí. V noci i přes den bude zataženo až oblačno, mohou být mlhy, zase i mrznoucí, postupně na východě místy slabý déšť nebo mrholení, případně slabé sněžení. Přes den se oteplí až na pět stupňů, ale na severovýchodě Česka zůstane kolem nuly. Foukat bude slabý vítr z východních směrů o rychlosti dva až pět metrů za sekundu.

Jestli jsi v nížině, deštník se ti bude hodit. Na horách se zase připrav na sněžení. déšť déšť deštník Ilustrační foto.
Zobrazit galerii
(4)

I v úterý očekávej zataženo až oblačno, avšak během dne hlavně v Čechách se místy objeví i trocha slunce. Na severovýchodní polovině území bude místy pršet, v nadmořských výškách nad 500 metrů bude s největší pravděpodobností sněžit. V noci teploty klesnou na až minus čtyři stupně, přes den se připrav na jeden až šest stupňů. I nadále bude pokračovat mírný vítr, tentokrát z jižních směrů, o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu.

Ve středu naprší i nasněží

Teploty se výrazně nezmění ani uprostřed pracovního týdne, stále podle meteorologů bude převládat zataženo až oblačno. Ojediněle se objeví mlhy, od západu s deštěm, ojediněle i mrznoucím, nad 400 metrů pak se sněžením.

Meteorologové na středu předpokládají jeden až 10 milimetrů srážek, na horách ojediněle až 20 milimetrů. V nížině mohou připadnout až dva centimetry nového sněhu, na horách dokonce až 10 centimetrů.

7. února 2026 v 11:32 Čas čtení 1:18 PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně? PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?

V noci se budou teploty pohybovat v rozmezí plus dva až minus dva stupně, přes den očekávej teploty nad nulou, až do šesti stupňů, na jihozápadě Čech až osm stupňů.

Velmi podobně bude i ve čtvrtek, opět se připrav na zataženo až oblačný den, na většině území s občasným deštěm, na horách déšť se sněhem nebo jen sněžení. Připadnou až tři nové centimetry sněhu. Teploty zůstanou v noci i přes den nad nulou, v noci do pěti stupňů, přes den meteorologové očekávají čtyři až devět stupňů. Zároveň bude foukat většinou mírný jihozápadní až jižní vítr rychlostí tři až sedm metrů za sekundu.

Jak bude příští víkend?

Od pátku do neděle meteorologové hlásí znovu oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, na horách a postupně během víkendu i v nižších polohách bude i sněžit. V noci na pátek rtuť teploměru klesne na pět až nula stupňů, další víkendové noci se pak ochladí ještě více, až na minus pět. Přes den v pátek očekávej čtyři až devět stupňů, v sobotu a neděli pak minus jedna až plus čtyři stupně.

7. února 2026 v 13:48 Čas čtení 1:09 „Jídlo v našich restauracích je bezpečné.“ KFC se vyjádřilo ke kontrolám inspekce „Jídlo v našich restauracích je bezpečné.“ KFC se vyjádřilo ke kontrolám inspekce
8. února 2026 v 7:51 Čas čtení 0:18 VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“ VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
7. února 2026 v 16:11 Čas čtení 1:48 Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
Domů
Sdílet
Diskuse