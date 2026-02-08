41letá americká lyžařka Lindsey Vonn na olympiádě soutěžila navzdory vážnému zranění.
Americká lyžařka Lindsey Vonn, i přes přetržený přední zkřížený vaz v koleni, nastoupila v sobotu na start olympijského sjezdu. Přivodila si však děsivý pád, po kterém museli závod přerušit, informuje CNN. Ze svahu ji odvážel vrtulník. Po dopadu bylo slyšet, jak křičí bolestí.
V této sezóně byla Lindsey Vonn na stupních vítězů v každém sjezdu Světového poháru a dvakrát dokonce vyhrála, čímž si udržela vedení v disciplíně. Je historicky nejúspěšnější závodnicí ve sjezdu s 45 vítězstvími ve Světovém poháru.
Kariéru původně ukončila v roce 2019 kvůli zdravotním problémům, ale v roce 2024 podstoupila operaci kolena s částečnou titanovou náhradou a v prosinci se jako 40letá vrátila k soutěžnímu lyžování.
Její stav je momentálně nejasný.
