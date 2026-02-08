Hlavní témata
Lukáš Turčan/refresher.sk
dnes 8. února 2026 v 17:16
Čas čtení 0:42

VIDEO: Hrozivý moment na olympiádě. Pro americkou lyžařku musel po děsivém pádu letět vrtulník

VIDEO: Hrozivý moment na olympiádě. Pro americkou lyžařku musel po děsivém pádu letět vrtulník
Zdroj: FOTO TASR/AP

41letá americká lyžařka Lindsey Vonn na olympiádě soutěžila navzdory vážnému zranění.

Americká lyžařka Lindsey Vonn, i přes přetržený přední zkřížený vaz v koleni, nastoupila v sobotu na start olympijského sjezdu. Přivodila si však děsivý pád, po kterém museli závod přerušit, informuje CNN. Ze svahu ji odvážel vrtulník. Po dopadu bylo slyšet, jak křičí bolestí.

8. února 2026 v 7:00 Čas čtení 5:09 Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“ Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“

V této sezóně byla Lindsey Vonn na stupních vítězů v každém sjezdu Světového poháru a dvakrát dokonce vyhrála, čímž si udržela vedení v disciplíně. Je historicky nejúspěšnější závodnicí ve sjezdu s 45 vítězstvími ve Světovém poháru.

Kariéru původně ukončila v roce 2019 kvůli zdravotním problémům, ale v roce 2024 podstoupila operaci kolena s částečnou titanovou náhradou a v prosinci se jako 40letá vrátila k soutěžnímu lyžování.

Její stav je momentálně nejasný.

8. února 2026 v 14:40 Čas čtení 0:33 ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom
7. února 2026 v 15:42 Čas čtení 1:45 Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
7. února 2026 v 16:57 Čas čtení 0:42 Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
Související témata:
Sport Zimní olympijské hry 2026
Domů
Sdílet
Diskuse