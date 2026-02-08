ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom

Čeští fanoušci a fanynky se v neděli dopoledne radovali, že ve finále paralelního obří slalomu by se proti sobě mohly postavit dvě české snowboardistky. Ester Ledecká a Zuzana Maděrová totiž v italském Livignu ovládly kvalifikaci. To nakonec nedopadlo.
Ester bohužel zlato z Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022 neobhájila, a zlatého olympijského hattricku v jedné disciplíně tak nedosáhla. Překvapivě vypadla ve čtvrtfinále, kdy ji předjela Rakušanka Sabine Payer.
Vyhrála nejdůležitější závod kariéry
Proti Payer se pak ve finále postavila druhá z Češek, dvaadvacetiletá Zuzana Maděrová. Závod vyhrála, Česká republika tak třetí den olympijských her získává první medaili, a to rovnou zlatou.
V Pekingu před čtyřmi lety se Zuzana do šestnáctky závodkyň z kvalifikace nedostala, nyní si to vynahradila a „pomstila“ Ester, která byla doteď největší favoritkou.
Maděrové k olympijskému zlatu pogratulovat i prezident, který jí fandil přímo na místě. „Je to tam! Zlatá Zuzana Maděrová v Livignu. Velká gratulace a hluboký respekt. Díky za skvělou reprezentaci České republiky. Bylo mi ctí být u toho,“ napsal na X.