Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval pro Česko na olympiádě v Itálii stříbrnou medaili na pětikilometrové trati.
Devatenáctiletý Jílek patřil mezi hlavní adepty na medaili, s časem 6:06,48 sekundy dosáhl na druhé místo. Jako poslední jeli Loubineaud z Francie a Bloemen z Kanady, ti však Jílkovo umístnění neohrozili, a tak se český rychlobruslař mohl radovat ze stříbrné medaile.
První místo vybojoval Nor Sander Eitrem s časem 6:03,95 sekundy. Za Jílkem se na třetí příčce umístil Ital Riccardo Lorello s časem 6:09,22 sekundy. I přes senzační výkon však Jílek bezprostředně po závodu působil zklamaně.
Pro Česko se jedná už o druhou medaili na právě probíhajících olympijských hrách v Miláně a Cortině. První medaili vybojovala snowboardistka Zuzana Maděrová v paralelním obřím slalomu, která závod ovládla a vybojovala zlato.