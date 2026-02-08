Hlavní témata
Lucie Novotná
dnes 8. února 2026 v 14:11
Čas čtení 0:55

Babiš je pro zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let. Říká, že jsou „strašně škodlivé"

Babiš je pro zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let. Říká, že jsou „strašně škodlivé“
Zdroj: Gabriel Kuchta/Getty Images

Dočkáme se již letos v Česku zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let? Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je pro.

Babiš na svém facebookovém profilu v neděli dopoledne zveřejnil sedmiminutové video, ve kterém mluvil o zdravotnictví, informoval například o plánovaném květnovém otevření Centra onkologické prevence v rámci Masarykova onkologického ústavu v Brně, a ke konci videa se věnoval právě sociálním sítím.

Přečetl zprávu, že Francie se chystá zakázat dětem do 15 let používat sociální sítě. „Já jsem pro,“ reagoval na ni. „Ti odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně, strašně škodlivé pro děti,“ řekl o sociálních sítích. „My musíme ochránit naše děti,“ dodal.

Anketa:
Měly by se podle tebe sociální sítě pro děti zakázat?
Ano.
Ne.
Nevím.
Ano.
88 %
Ne.
13 %
Nevím.
0 %

Například Austrálie již zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě, a to loni v prosinci. Podobné omezení zvažují i další země, jako právě Francie. Tam v lednu zákon schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu, připomíná iDnes.cz.

10. prosince 2025 v 11:38 Čas čtení 1:13 Austrálie odpojila děti od Instagramu, YouTube i TikToku. Co přinese přísná online regulace? Austrálie odpojila děti od Instagramu, YouTube i TikToku. Co přinese přísná online regulace?

Zákon již letos?

Zároveň připomíná také slova prvního vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO z nedělní debaty na CNN Prima News. „Sociální sítě jsou zlem,“ prohlásil tam. „Chtěli bychom to tento rok navrhnout. Není čas ztrácet čas,“ dodal k zákonu, který by i v Česku zamezil přístup dětí na sociální sítě.

Sociální sítě podle některých odborníků dětem škodí.
Sociální sítě podle některých odborníků dětem škodí. Zdroj: Pxhere / k volnému užití

Sociální sítě mohou pro děti být i užitečné

S dětmi na sociálních sítích to však není černobílé, jejich používání pro ně může mít i pozitivní stránky, namítá však UNICEF, dětský fond OSN. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ popsali v prosinci.

11. června 2025 v 11:42 Čas čtení 0:26 Macron navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Pravidlo by mohlo platit pro celou EU Macron navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Pravidlo by mohlo platit pro celou EU
8. února 2026 v 12:51 Čas čtení 0:29 V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti V oblíbené dovolenkové destinaci vypukla epidemie salmonelózy a bacilární úplavice. Hlásí první oběti
8. února 2026 v 12:11 Čas čtení 2:12 PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit PŘEDPOVĚĎ: Připrav si deštník. Česko čeká oblačný týden plný srážek, někde bude i sněžit
