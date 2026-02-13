Minulý rok lidé na svátek zamilovaných utratili přes dvě a půl miliardy korun. Letos experti očekávají, že to bude ještě více.
Okolo pěti procent Čechů se za oslavy se svou drahou polovičkou chystá utratit více než 2 500 korun. Vyplývá to z průzkumu agentury Perfect Crowd uskutečněného pro Allegro. Většina lidí však plánuje pořídit dárky za méně než 1 000 korun. Nejčastěji lidé plánují pořídit sladkosti a květiny.
Dárková balení čokolád chce koupit až 42 procent Čechů a Češek. Oblíbenosti se také v poslední době podle agentury těší i šperky či drobná elektronika jako e-knihy, bezdrátová sluchátka nebo chytré hodinky. Velké oblíbenosti se na Valentýna samozřejmě těší i květiny. Ty ale v poslední době výrazně zdražují. Podle serveru CNN Prima News je to způsobeno tím, že je v této oblasti náš trh závislý na nizozemském, který prochází energetickou transformací.
Za romantikou do Říma či Paříže
Vzhledem k tomu, že oslavy letos připadají na sobotu, rozhodla se část párů využít dny volna a užít si společné chvíle v zahraničí. Meziroční poptávka vzrostla podle portálu Zaletsi.cz asi o pětinu. Nejčastěji se lidé chystají do Paříže, Říma nebo Barcelony.
Ale pozor, pokud i ty plánuješ ještě cestu na poslední chvíli, doporučujeme si vybrat jiný víkend. Pokud ti nevadí chvíli počkat, tak dost ušetříš. Letecké společnosti samozřejmě s nárůstem zájmu počítaly dopředu a ceny letenek tak preventivně navýšily. V průměru o 20 procent.
Podle expertů to tak vypadá, že i letos se Češi a Češky chystají oslavit 14. únor ve velkém stylu a nevadí jim si připlatit. V roce 2024 utratili rekordních 2,7 miliardy korun a letos by dle odhadů mohl padnout rekord nový.