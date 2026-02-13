Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 13. února 2026 v 14:51
Čas čtení 0:56

Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro

Česko má další olympijskou medaili. Eva Adamczyková získala stříbro
Zdroj: Michael Reaves/Getty Images

Česko má třetí olympijskou medaili z letošních her. Eva Adamczyková skončila druhá ve snowboarcrossu.

Adamczykové se už dopoledne v italském Livignu podařilo ovládnou rozřazovací část a do odpoledních jízd vstoupila na první pozici. V osmifinále a semifinále dojela na druhém místě a čtvrtfinále dokonce vyhrála. Probojovala se tak až do finále, kde skončila druhá.

Na trať vjela už v rámci úvodním osmifinále, kde se jí podařilo skončit na druhém místě pouhých šest setin sekundy za australskou sportovkyní Josie Baff. Hned na začátku čvtrtfinále se poté Adamczykové podařilo soupeřkám ujet, ty jí však ke konci dráhy dohnaly. Nakonec před sebe ale nikoho nepustila a svou jízdu vyhrála.

eva adamczyková, zoh 2026
Zdroj: Michael Reaves/Getty Images

V semifinále se opět utkala s Josie Baff, která ji nakonec předjela. Do finále se jí tak podařilo probojovat až z druhé pozice. Za sebou nechala Francouzku Juliu Nirani-Pereira a Američanku Faye Thelen.

V napínavém finále Evu Adamczykovou a Josie Baff doplnily ještě italská favoritka Michela Moioli a Švýcarka Noémie Wiedmer. Eva Adamczyková jela témeř celou dobu na třetím místě, ke konci tratě však zrychlila a dostala se na druhou pozici. Zlato jí utelko o čtyři setiny sekundy.

Druhá česká snowboardcrossařka, teprve osmnáctiletá Karolína Hrůšová se sice také z rozřazovací části probojovala do osmifinále, ale ve své jízdě dojela na třetím místě a do čtvrtfinále se tak už nedostala. Většinu jízdy se držela na druhé příčce, ke konci ji však Němka Jana Fischer předjela.

Česko má tak celkově již třetí medaili na letošních olympijských hrách a my budeme doufat, že snad ne poslední.

