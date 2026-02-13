Brashad Johnson měl kontrolovat minulost ostatních příslušníků Imigračního a celního úřadu Spojených států amerických (ICE). Nyní je on sám předmětem vyšetřování.
Policie ve městě Bloomington v Minnesotě nedávno provedla rozsáhlou razii v souvislosti s prostitucí. Během operace s názvem „Hledání lásky... na všech nesprávných místech“ zadrželi strážci zákona podle serveru The Independent celkem 30 podezřelých. Znepokojivé je ale především to, že mezi obviněnými je i příslušník amerického úřadu ICE.
„Během operace místní úřady promluvily s více než 330 lidmi, kteří se pokoušeli koupit sexuální služby,“ uvedl policejní náčelník Bloomingtonu Booker T. Hodges. Mezi zatčenými byl i muž jménem Brashad Johnson z Maple Grove.
„Toto je nejznepokojivější zatčení, jaké jsme tu měli. Je to člověk, který prověřuje minulost pro ICE, Ministerstvo vnitřní bezpečnosti a federální agentury,“ řekl Hodges. „Takže když žádáte o bezpečnostní prověrku, je to jeden z těch lidí, kteří prověřují vaši minulost, což je docela děsivé. Hned jsme ho zatkli,“ dodal.
Šokující zadržení
Z čeho přesně byl přímo Johnson obviněn a jaký mu hrozí trest, zatím jasné není. Policie pouze uvedla, že z 30 podezřelých bude 28 obviněno z hrubých přestupků a dva budou obviněni z trestných činů kvůli předchozím odsouzením.
Americká administrativa se od případu distancuje a popírá, že by Johnson kdy byl členem Imigračního a celního úřadu Spojených států amerických. „Tato osoba není zaměstnancem ani smluvním partnerem ICE. Nemá žádnou spojitost s ICE,“ řekl mluvčí Ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS), pod který úřad spadá, serveru The Independent. „Jedná se pouze o další pomluvu šířenou politiky podporujícími azylové politiky a médii, která vedla k 1300% nárůstu útoků na naše statečné příslušníky ICE.“