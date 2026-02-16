Předpověď, jak si povedeš na trhu práce, kde budeš pracovat, jak často změníš práci a kolik peněz si vyděláš, z pouhé fotky tvého obličeje? Zní to jako sci-fi, ale je to realita. I to už dnes dokáže umělá inteligence, ukazuje studie.
Autorstvo studie z Národního úřadu pro ekonomický výzkum ve Spojených státech amerických provedlo analýzu profilových fotografií na LinkedInu více než 96 tisíc držitelů a držitelek titulu MBA, informuje server Computertrends.
Pomocí modelu umělé inteligence odhadli jejich osobnostní rysy, konkrétně takzvanou Big Five, tedy velkou pětku – otevřenost, svědomitost, extroverzi, přívětivost a neuroticismus. Odhady umělé inteligence se skutečně shodovaly s tím, jaké školy daní lidé navštěvovali, kde pracovali, jak často měnili zaměstnání a jaká je výše jejich platu.
Diskriminují lidé více než umělá inteligence?
Právě tuto metodu by mohly firmy používat k prověřování uchazečů*uchazeček o práci u nich. To se ostatně v některých případech už běžně děje, uvádí spoluautorka studie Marina Niessner. Ačkoli ona ani ostatní autoři z etických důvodů používání této technologie neschvalují, může podle nich vést k diskriminaci, tvrdí, že je nutné ji akademicky zkoumat, právě proto, že se tak rychle šíří.
Dodávají zároveň, že i když o uchazečstvu o práci rozhodují lidští náboráři*náborářky, stejně posuzují jejich vzhled a mohou být zaujatí a diskriminovat. Není to podle nich o moc lepší než použití umělé inteligence.