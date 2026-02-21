Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anna Sochorová
dnes 21. února 2026 v 7:10
Čas čtení 1:03

Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vědecký tým věří, že rok 2028 přepíše učebnice biologie. Díky nálezu dokonale zachovalého mamutího mláděte Juky a milionům dolarů od investorů se vize oživení pravěkého obra mění v realitu.

V lednu 2026 publikoval mezinárodní tým pod vedením Loveho Daléna v prestižním časopise Cell přelomovou studii. U Juky se podařilo izolovat RNA tak kvalitní, že z ní vědci*vědkyně vyčetli, co se dělo v posledních vteřinách, kdy bylo mládě živé.

Od Dolly k „editaci“ reality

Původní vize odborníků, jako je harvardský genetik George Church, počítaly s klasickým klonováním. Tato cesta (známá díky ovci Dolly) však narazila na nepřekonatelnou překážku, nenašlo se ani jedno buněčné jádro, které by bylo po tisících let v ledu stoprocentně nepoškozené.

Church proto zvolil jinou strategii. Namísto kopírování starého se rozhodl pro editaci nového. Pomocí revoluční technologie CRISPR (genetických nůžek) vědci v laboratořích společnosti Colossal Laboratories & Biosciences doslova přepisují genom slona indického.

18. října 2025 v 10:30 Čas čtení 2:30 Bez žen bychom neměli Wi-Fi ani filtrovanou kávu. Těchto 5 vynálezů denně používáš díky vědkyním Bez žen bychom neměli Wi-Fi ani filtrovanou kávu. Těchto 5 vynálezů denně používáš díky vědkyním

„Nejde o to stvořit identickou kopii mamuta, ale o vytvoření funkčního hybridu, který bude mít všechny klíčové vlastnosti pravěkého tvora,“ vysvětluje Churchův tým.

Miliardový byznys s pravěkem

Společnost Colossal, kterou Church založil s technologickým magnátem Benem Lammem, disponuje rozpočtem přesahujícím 200 milionů dolarů. Jejich plán je ambiciózní. Rok 2028 určili jako datum narození prvního „neo-mamuta“.

Vize investorů sahají až k vytvoření mamutího safari na Aljašce nebo v severní Kanadě. Nejde však jen o turistiku. Zastánci a zastýnkyně projektu argumentují „ekologickým inženýrstvím“. Mamuti by svým dupáním a spásáním vegetace mohli pomoci obnovit takzvanou mamutí step, což by paradoxně mohlo zpomalit tání permafrostu a uvolňování skleníkových plynů.

mamut
Zdroj: Wiki Commons / Thomas Quine/ volně k užití
19. února 2026 v 9:43 Čas čtení 0:26 EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
12. února 2026 v 11:25 Čas čtení 1:06 Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé Ukrajinský skeletonista byl diskvalifikován z olympiády. Odmítl se vzdát helmy připomínající padlé
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Věda
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před hodinou
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
PRŮZKUM: Motoristé by se už do Sněmovny nedostali, nové hnutí zažívá úspěch. Jak by Češi a Češky volili teď?
včera v 13:29
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
včera v 18:20
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
před 3 hodinami
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
9
15. 2. 2026 13:42
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
„Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
9. 2. 2026 11:48
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
15. 2. 2026 12:03
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
České děti zkoušejí nebezpečnou virální výzvu Červený delfín. Dívka kvůli ní skončila v Motole
14. 2. 2026 10:04
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
PŘEHLED: Finále biatlonu i skoků na lyžích a hokej Česko - Švýcarsko. Kdy o víkendu fandit našim sportovcům a sportovkyním?
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Lifestyle news
VIDEO: „Žijte teď. V přítomnosti.“ Herec Eric Dane před smrtí natočil srdcervoucí vzkaz pro své dcery
před 52 minutami
Virální opičák Punch neudělá bez svého plyšáka ani krok. K útokům ostatních opic se nyní vyjádřila zoo
před 2 hodinami
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
dnes v 07:49
Nosí je Bad Bunny nebo Cate Blanchett. Teď ABODI představilo kabelky s českou značkou Vuch
včera v 17:09
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší sýrová jídla světa. Jak dopadl český smažák?
včera v 16:32
VIDEO: Sourozenci ze Hry o trůny se líbají v novém filmu. Reakce znechucených herců tě pobaví
včera v 15:16
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
včera v 13:32
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
včera v 11:53
Tommy Shelby vs. náckové. První trailer láká na epické zúčtování s fašismem
včera v 10:39
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
včera v 09:15
Zahraničí Všechno
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Aby se kandidát nebo kandidátka dostal*a do užšího výběru, musí úspěšně absolvovat sérii online testů.
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
včera v 09:53
Král Karel reagoval na zadržení bratra Andrewa. Ten bude vyšetřován na svobodě
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
před 3 hodinami
Donald Trump zavedl 10procentní clo pro celý svět. Začne platit už za pár dní
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
včera v 18:20
Orbánova strana zveřejnila šokující AI volební klip. Vsadil na střelbu a šíření strachu
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 3 dny
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
23. 1. 2026 12:44
Česka zbrojařská firma vstoupilo na burzu. Ze Strnada je nejbohatší Čech
Zahraničí Všechno
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
před 2 dny
EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
včera v 16:50
Joe Rogan pochválil Macinku za názory na gender a výměnu názorů s Clinton. Česko by na mapě ale nenašel
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
Politika Všechno
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
včera v 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
včera v 13:29
PRŮZKUM: Více než polovina Čechů*Češek si myslí, že by Pavel měl znovu kandidovat

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Na zimních olympijských hrách v Cortina d’Ampezzo se odehrál moment, který přesně vystihuje napětí mezi zvláštně platnými olympijskými pravidly a realitou ruské agrese na Ukrajině.
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
8. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Boj o poplatky za televizi a rozhlas. Co riskujeme, když nebudou?
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
2. 2. 2026 15:00
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse