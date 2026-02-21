Vyroste na Aljašce reálný Jurský park? První mamut by se mohl narodit už za dva roky

Vědecký tým věří, že rok 2028 přepíše učebnice biologie. Díky nálezu dokonale zachovalého mamutího mláděte Juky a milionům dolarů od investorů se vize oživení pravěkého obra mění v realitu.
V lednu 2026 publikoval mezinárodní tým pod vedením Loveho Daléna v prestižním časopise Cell přelomovou studii. U Juky se podařilo izolovat RNA tak kvalitní, že z ní vědci*vědkyně vyčetli, co se dělo v posledních vteřinách, kdy bylo mládě živé.
Od Dolly k „editaci“ reality
Původní vize odborníků, jako je harvardský genetik George Church, počítaly s klasickým klonováním. Tato cesta (známá díky ovci Dolly) však narazila na nepřekonatelnou překážku, nenašlo se ani jedno buněčné jádro, které by bylo po tisících let v ledu stoprocentně nepoškozené.
Church proto zvolil jinou strategii. Namísto kopírování starého se rozhodl pro editaci nového. Pomocí revoluční technologie CRISPR (genetických nůžek) vědci v laboratořích společnosti Colossal Laboratories & Biosciences doslova přepisují genom slona indického.
„Nejde o to stvořit identickou kopii mamuta, ale o vytvoření funkčního hybridu, který bude mít všechny klíčové vlastnosti pravěkého tvora,“ vysvětluje Churchův tým.
Miliardový byznys s pravěkem
Společnost Colossal, kterou Church založil s technologickým magnátem Benem Lammem, disponuje rozpočtem přesahujícím 200 milionů dolarů. Jejich plán je ambiciózní. Rok 2028 určili jako datum narození prvního „neo-mamuta“.
Vize investorů sahají až k vytvoření mamutího safari na Aljašce nebo v severní Kanadě. Nejde však jen o turistiku. Zastánci a zastýnkyně projektu argumentují „ekologickým inženýrstvím“. Mamuti by svým dupáním a spásáním vegetace mohli pomoci obnovit takzvanou mamutí step, což by paradoxně mohlo zpomalit tání permafrostu a uvolňování skleníkových plynů.