Lucie Novotná
dnes 19. února 2026 v 12:01
Čas čtení 1:25

Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet," píší kritici

Trump vysekl pochvalu Macinkovi za debatu s Hillary Clinton. „Jednou nás to může hodně mrzet,“ píší kritici
Zdroj: Motoristé sobě/propagační materiál

Český ministr zahraničí Petr Macinka se v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci dostal do ostré debaty s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clinton. Postavil se za politiku prezidenta Donalda Trumpa, který ho za to teď pochválil.

O výměně názorů mezi Macinkou a Clinton jsme již psali v tomto článku, stejně jako zde o tom, jak na ni reagovali čeští opoziční politici.

15. února 2026 v 13:42 Čas čtení 1:01 „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton

Nyní se vyjádřil i sám Trump. Ten byl hlavním diskutovaným tématem, který mezi dvojicí vyvolává tak rozdílné názory. „Skvělá práce ve vaší debatě s Hillary Clinton o různých tématech, včetně jejích absurdních názorů na gender. Pozdravte všechny ve vaší úžasné zemi!“ vzkázal Trump Macinkovi skrze příspěvek na síti Truth Social, kterou americký prezident denně využívá ke sdílení svých myšlenek a postojů.

 

Opravdu chceme být v přízni USA?

Zda jde dobře být zadobře s Trumpem, když mu podle lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění 83 procent Čechů a Češek nedůvěřuje, nyní přemítají různé české osobnosti.

Sociální geografka a odbornice na politickou ekonomii Michaela Pixová v příspěvku na Facebooku uvedla, že bychom měli řešit, že se Macinka snaží „vlísat se do pozornosti Trumpa,“ jelikož Trump je člověk, „kterého psychologové vyhodnocují jako psychicky nemocného, trpícího nejnebezpečnější formou psychické poruchy, jíž je ‚maligní narcismus‘. Stejnou poruchou trpěl Hitler,“ napsala.

15. února 2026 v 15:59 Čas čtení 1:07 Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově

„Měli bychom si tedy odpovědět na otázku, jestli je zahraniční politika aktuální vlády v souladu s většinovým názorem české společnosti,“ konstatuje Pixová.

„Opravdu má smysl to oslavovat?“ vyjádřil taktéž ve facebookovém příspěvku na konto Trumpovy pochvaly Macinkovi novinář Jan Bělíček. „Není pro nás výhodnější udržovat dobré vztahy s našimi evropskými sousedy tak, abychom v novém geopolitickém řádu měli větší váhu?“ ptá se a dodává, že „jednou nás to může hodně mrzet.“

Macinka podporuje organizaci, která je proti potratům

Macinka ve středu odletěl do Spojených států, kde bude až do úterý 24. února, kdy se zúčastní mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku u příležitosti čtvrtého výročí ruského napadení Ukrajiny, informují Seznam Zprávy.

Předtím bude přítomný i na inauguračním zasedání Rady míru, na jednání Rady bezpečnosti OSN, ale také se sejde s představiteli The Heritage Foundation, která se v USA zasadila o zrušení ochrany práv na potrat a dále chce také omezit práva LGBTQ+ skupiny, je proti manželství stejnopohlavních párů nebo podporuje tvrdou deportaci a uzavírání hranic. To, že se náš ministr zahraničí setkává s takovými lidmi, může mít následky pro Česko.

5. února 2026 v 15:45 Čas čtení 1:34 Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku? Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
19. února 2026 v 10:16 Čas čtení 0:56 Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru Gastro překvapení na olympiádě. Michelinský kuchař vytvořil těstoviny v povědomém tvaru
19. února 2026 v 9:43 Čas čtení 0:26 EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce EU hledá nové úředníky*úřednice. Nabízí plat skoro šest tisíc eur měsíčně a doživotní jistotu práce
Související témata:
Politika Česko Donald Trump Petr Macinka Spojené státy americké (USA)
